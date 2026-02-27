Два человека погибли при ДТП на трассе «Санкт-Петербург — Псков»

Volkswagen Golf столкнулся с грузовым автомобилем Scania на 120-м км трассы «Санкт-Петербург — Псков» в Ленинградской области. В результате аварии погибли два человека, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Предварительно, водитель легкового автомобиля около 18:00 26 февраля не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Далее второе транспортное средство съехало в правый по ходу движения кювет.

Жертвами аварии стали водитель и пассажир первой иномарки. Второй пассажир Volkswagen Golf госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Полиция приступила к проверке по факту произошедшего.

Татьяна Титаева