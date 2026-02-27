Март в Свердловской области начнется с морозов и снегопадов

В конце февраля и начале марта в Свердловской области ожидаются морозы и снегопады, передает Уральский гидрометцентр. В пятницу и субботу снег вероятен в основном в западной половине, а в воскресенье — по всему Среднему Уралу. Ожидается до 1-4 мм осадков.

На территории Свердловской области 27 февраля днем -13°..-18°, на крайнем юго-западе до -8°, на дорогах снежный накат, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юге до умеренного. Ветер восточный 2-7 м/с. Ночью 28 февраля в разных частях области от -17° до -36°, днем от -18° до -8°, переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь 1 марта -25°..-30°, днем может потеплеть до -6°, местами небольшой снег.

В Екатеринбурге днем пятницы будет -14°, ожидается небольшой снег. В субботу ночью -22°, днем -14°, без существенных осадков. Ночью воскресенья -22° и без осадков, днем -12° и прогнозируется небольшой снег.

Ирина Пичурина