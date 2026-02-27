iPhone и iPad сертифицировали для работы с секретными данными НАТО

iPhone и iPad стали первыми потребительскими устройствами, одобренными для обработки секретной информации в странах НАТО. Как сообщила Apple, сертификация проведена Федеральным ведомством по информационной безопасности Германии (BSI) после всесторонних технических испытаний.

Устройства на базе iOS 26 и iPadOS 26 могут использоваться для работы с данными уровня NATO Restricted без установки специального ПО или дополнительных настроек. Ни одно другое потребительское устройство ранее не получало подобного допуска, подчеркивают в компании. iOS 26 и iPadOS 26 включены в каталог продуктов гарантированной информационной безопасности НАТО в знак признания их встроенных возможностей.

«Безопасная цифровая трансформация возможна только при условии, что информационная безопасность учитывается с самого начала разработки мобильных продуктов»,— заявила президент BSI Клаудия Платтнер. Она подтвердила, что по итогам тщательного аудита платформы Apple признаны соответствующими строгим требованиям стран альянса.

В Apple отмечают, что встроенные аппаратные и программные средства защиты, включая шифрование, биометрическую аутентификацию Face ID и функцию Memory Integrity Enforcement, теперь официально признаны отвечающими стандартам для работы с ограниченными данными.