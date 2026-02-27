Власти Мексики добиваются возвращения артефактов с французского аукциона

Правительство Мексики инициировало судебное разбирательство в отношении французского аукционного дома Millon. Целью иска стала отмена запланированных на 27 февраля торгов по продаже 40 доколумбовых артефактов, которые Мексика считает своим культурным наследием, передает Reuters.

Мексиканские власти обратились по дипломатическим каналам с просьбой о репатриации артефактов. Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль написала в соцсети X, что «защита культурного наследия — это обязанность государства и акт исторической справедливости».

Клаудия Куриэль ранее направляла в адрес аукциона Millon письмо. В нем упоминается, что выставляемые на продажу артефакты «являются собственностью нации, неотчуждаемой и неоспоримой, их экспорт запрещен с 1827 года, и поэтому их присутствие за пределами национальной территории является результатом незаконной добычи».

26 февраля сайт аукциона перестал работать. Там появилось сообщение о том, что он находится на техническом обслуживании.

Влад Никифоров