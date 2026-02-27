Бывший саудовский перевозчик совершит пять рейсов из Перми в Египет

Основанная в Саудовской Аравии авиакомпания Nesma Airlines в марте совершит чартерные перевозки из Перми на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, свидетельствуют данные пермского авиатерминала. Всего в расписании заявлено два чартера в Шарм-эш-Шейх – 12 и 23 марта, и три в Хургаду – 7, 17 и 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Сейчас чартеры из Перми в Египет совершают три российских перевозчика – «Россия», «Уральские авиалинии» и Nordwind, а также египетская Almascria.

Nesma Airlines ранее была авиакомпанией из Саудовсколй Аравии, в 2022 году была приобретена египетским инвестором. В прошлом году компания объявила о планах по постепенному ребрендингу под названием FlyPlus. Парк самолетов Nesma Airlines включает пять узкофюзеляжных Airbus A320-200.