Полет стелс-истребителя США шестого поколения запланирован на 2028 год

Первый испытательный полет американского стелс-истребителя шестого поколения F-47 запланирован на 2028 год. Об этом заявил генерал военно-воздушных сил США Дейл Уайт, курирующий программу разработки.

«Мы по-прежнему укладываемся в сроки и движемся в соответствии с планом»,— сказал господин Уайт (цитата по Air & Space Forces). По его словам, разработчик самолета — корпорация Boeing — проделала хорошую работу по наращиванию кадрового потенциала проекта.

Контракт на создание F-47 был заключен с Boeing в марте 2025 года, его стоимость оценивается в $20 млрд. Тогда же президент США Дональд Трамп объявил, что истребитель станет первым в мире самолетом шестого поколения. Он оснащен технологией малозаметности и сможет действовать в связке с беспилотниками. Боевой радиус машины превысит 1,6 тыс. км — почти вдвое больше, чем у F-22.

ВВС планируют закупить более 185 истребителей F-47, которые заменят устаревающие F-22 Raptor.