Ветхий ответ

Краевые власти решили создать для ликвидации ветхого и аварийного жилья госкомпанию. Предполагается, что региональный оператор со 100%-ным госучас­тием будет выполнять функции застройщика и технического заказчика. Его основной целью станет возведение новых многоквартирных домов, особенно в территориях края, где проблема стоит наиболее остро. Участники рынка строительства жилья отмечают, что застройщикам невыгодно работать в территориях из-за низкой рентабельности, поэтому краевые власти вынуждены идти на такие меры и брать на себя функции застройщика.

В Пермском крае будет создано ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края». Информация о намерении создать такую компанию содержится в проекте изменения регионального бюджета на 2026–2028 годы. Соглас­но документу, предлагается внести в уставный капитал компании 250 млн руб. Вновь созданная компания будет «осуществлять функции застройщика, технического заказчика по строительству многоквартирных домов на территории отдельных муниципальных образований Пермского края для обеспечения реализации региональной адресной программы по переселению граж­дан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, а также предоставления жилых помещений в рамках реализации иных программ». Источником покрытия дополнительных расходов станут поступления от договоров КРТ.

В пресс-службе минстроя рассказали „Ъ-Прикамье“, что новая компания займется развитием жилищного строительства в муниципалитетах региона. Курировать ООО станет краевой минстрой. «Одной из важнейших задач ведомства остается ликвидация аварийного жилищного фонда в рамках реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“,— уточнили в минстрое.— В частности, в регионе запланировано расселить более 400 тыс. кв. м. Также по поручению губернатора необходимо продолжить возведение новых многоквартирных домов для переселения граждан».

Напомним, краевые власти в последние годы наращивают темпы расселения ветхого аварийного жилья. С 2019 по 2024 год в Пермском крае ликвидировано 765 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 48,8 тыс. человек. С 2025 года в крае стартовала программа расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в рамках нового нацио­нального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели привлечено 1,27 млрд руб. федеральной поддержки. В то же время, как следует из постановления правительства Пермского края № 498-п, несмотря на значительные темпы ликвидации аварийного жилищного фонда за последние пять лет, объем аварийного жилья продолжает расти. На 1 января 2025 года аварийными в силу физического износа в ходе эксплуатации на территории края признано более 3 тыс. многоквартирных домов общей площадью 916 тыс. кв. м, в которых проживают более 50 тыс. человек. С 2017 по 2022 год аварийными признаны дома общей площадью 520,5 тыс. кв. м.

Участники рынка отмечают, что проблема аварийного жилья, особенно в территориях, стоит остро, но бизнесу строить в отдаленных муниципалитетах невыгодно. Владелец и гендиректор «Орсо-групп» Михаил Бесфамильный отметил, что создание такой компании, скорее всего, вынужденная мера, которая связана с тем, что строить в территориях невыгодно из-за низкой рентабельности. «Жилищный фонд ветшает, и людей нужно расселять. Предполагаю, что создание компании преследует цель решить проблему отсутствия нового жилищного фонда»,— считает господин Бесфамильный.

Коммерческий директор АО «ПЗСП» Кирилл Николаев считает, что создание регионального оператора жилищного строительства — эффективная мера для решения проблемы ветхого и аварийного жилья в территориях, где частные застройщики избегают рис­ков из-за низкой рентабельности и логистики. По его мнению, создание регоператора поможет поддержать пермских производителей стройматериалов, что благоприятно скажется на экономике региона.

Застройщик напомнил, что подобные инициативы были в других регионах. Так, в Свердловской области ранее анонсировали создание операторов КРТ, которые бы решали локальные задачи в территориях, например строили бы жилье для отдельных категорий граждан. «Считаю, что такая мера существенно ускорит процессы расселения аварийного жилья по сравнению с покупкой жилья для этих целей. Это особенно актуально для отдаленных районов Прикамья, где жилищный фонд не обновляется»,— отметил экс­перт. Он заметил, что краевые власти уже активно работают над переселением жителей из подобного жилья в Краснокамске, Губахе, Чайковском, Чусовом, Соликамске и Кудымкаре, в Александровском и Пермском округах.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев отметил, что новое жилье сегодня строят только в нескольких территориях Прикамья: в Перми, Пермском районе, Березниках и Соликамске. При этом в других территориях края тоже большое количество ветхого жилья. «Обязанность расселения возложена на правительство, и от этого никуда не деться, а застройщикам это просто неинтересно. Властям необходимо либо предоставить новое жилье жителям в этой же территории, либо выдать субсидию на покупку. Но рынка вторичного жилья в достаточном объеме во многих территориях просто нет»,— отмечает эксперт.

Ирина Суханова