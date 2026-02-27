В московский суд поступило новое дело о госизмене

В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело о государственной измене в отношении Стигала Т.В. Оно было зарегистрировано 26 февраля.

Из карточки дела следует, что фигуранта просят отправить под арест. Других подробностей не приводится. Статья о госизмене подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фамилия и инициалы фигуранта совпадают с именем Тима Стигала. В начале 2024 года ему в США предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. «Известия» в 2025-м писали, что Стигал и его семья находятся в Саратове. В разговоре с газетой он подтвердил, что участвовал в некоторых непубличных операциях против иностранных спецслужб.