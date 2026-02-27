Axios: на борту вторгшегося в воды Кубы катера были граждане и резиденты США

На борту катера, экипаж которого 25 февраля приблизился к берегам Кубы и открыл стрельбу по пограничникам, были граждане и резиденты США, пишет Axios со ссылкой на источники. Как уточнили собеседники издания, владелец судна из Флориды сообщал, что о краже катера.

Имена людей, которые находились на борту, не разглашаются. По словам источника, некоторые из них имели судимости. Как минимум один из погибших был гражданином США. Один из пострадавших также имеет американское гражданство. Известно, что он проходил лечение на Кубе.

Как минимум один человек на борту имел действующую американскую визу К-1. Она позволяет иностранцу въехать на территорию США для заключения брака с гражданином страны.

МВД Кубы заявляло, что катер из Флориды под американским флагом вошел в территориальные воды страны, после чего экипаж открыл стрельбу по пограничникам. Четыре человека, находившиеся на катере, были убиты, еще шестеро ранены. Кроме того, был ранен один из сотрудников кубинской погранслужбы. Как пишет Axios, до сих пор не установлено, зачем экипаж направился к берегам Кубы.