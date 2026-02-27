В двух селах Алтайского края ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей

В Ребрихинском районе Алтайского края установлен карантин по инфекционной анемии лошадей. Ограничения введены в селах Рожнев Лог и Боровлянка, где выявлены очаги заболевания. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, очагами признаны территории личных подсобных хозяйств в Рожнев Логе и Боровлянке. Карантин будет снят после убоя больных животных, а также после получения двукратных отрицательных результатов серологических исследований с разницей в месяц.

Во время карантина запрещены ввоз и вывоз лошадей, их перегруппировка, посещение посторонних лиц, а также вывоз мяса, молока и молочной продукции от больных животных.

Инфекционная анемия лошадей — неизлечимое вирусное заболевание, вызываемое лентивирусом. Оно поражает органы кроветворения, сопровождается лихорадкой, анемией и сердечной недостаточностью.