Бывшего главу «Татнефтегаз-Север» обвинили в коммерческом подкупе

Бывшему генеральному директору компаний «Татнефтегаз-Север» и «НРК-технология» Максиму Маркину предъявили обвинение в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Суд арестовал его до 27 марта, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Уголовное дело возбуждено в июне 2025 года. По версии следствия, Максим Маркин в составе организованной группы завышал стоимость работ при добыче природного газа. Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но после признательных показаний и ходатайства следствия она была заменена на домашний арест.

В материалах дела указано, что причастность Маркина подтверждается показаниями свидетелей, а также данными о передаче ему наличных средств. Часть денег поступала на банковскую карту его бывшей супруги, которая затем переводила их обвиняемому, установило следствие.

По словам самого Маркина, за границей у него нет имущества и счетов, он не намерен скрываться. Он добавил, что на его иждивении находятся малолетняя дочь и родители-пенсионеры.