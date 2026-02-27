Путин поздравил военнослужащих с Днем сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он отметил их роль в укреплении обороноспособности страны.

«Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде Российской армии, развивая лучшие традиции отечественного спецназа»,— сказал Владимир Путин в поздравлении (цитата по сайту Кремля).

Особые слова благодарности президент адресовал военнослужащим, выполняющим задачи в зоне боевых действий на Украине. Он указал, что там Силы специальных операций ведут разведку, «отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы» на приграничных территориях.