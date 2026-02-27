Греф: рыночная ипотека станет доступной при снижении ставки до 12%

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что рыночные программы ипотечного кредитования станут доступны широким слоям населения при снижении процентной ставки до 12% и ниже.

«Мы считаем, что при ставках от 12% и ниже рыночная ипотека станет вполне доступной для большой части граждан»,— сказал господин Греф в интервью ВГТРК. Он подчеркнул, что прогнозировать конкретные сроки достижения такого уровня сложно.

Герман Греф добавил, что по мере снижения ключевой ставки доля рыночных программ начнет расти. Ожидается, что соотношение рыночной и льготной ипотеки составит примерно 30% на 70%.

В декабре 2025 года объем выдачи ипотеки превысил 800 млрд руб. — рекордный показатель для этого месяца. На спрос повлияли ожидания ужесточения условий по льготным программам в 2026 году. Участники рынка, опрошенные «Ъ», прогнозируют оживление за счет собственных программ банков. Однако динамика останется сдержанной из-за высоких ставок и стоимости жилья, считают эксперты.

