«Грань» между традициями и новаторством

Он — архитектор сценических грез, ваятель человеческих эмоций, дирижер зрительских душ. Его театр — не просто место увеселений, а лаборатория, где препарируют саму ткань реальности, высвечивая истину сквозь магический кристалл художественного вымысла. Театр «Грань» — это дерзкий вызов серой обыденности, попытка заглянуть в загадочное зазеркалье человеческой природы. Сегодня мы приподнимем завесу, чтобы проникнуть в творческий мир Дениса Бокурадзе и поговорить о том, как, оставаясь верным традициям, не страшиться новаторских поисков, как возводить мосты между прошлым и будущим, и как эта самая «грань» мышления позволяет создавать искусство, рождающее в сердцах зрителей бурю эмоций. Мы коснемся достижений, заглянем в планы, поговорим о мечтах и попытаемся разгадать секрет уникальности театра «Грань».

— В этом году театр «Грань» отмечает знаменательную дату — 55-летие. Полвека с лишним — это впечатляющая дата. Расскажите, пожалуйста, какие вехи этого пути вы считаете наиболее важными для становления и развития театра? Что для вас значит эта дата?

— В космическом масштабе 55 лет — лишь миг, но в контексте человеческой жизни — это больше половины, особенно для города, которому самому исполняется всего 70.

В 1970 году, волею судьбы приехав в наш город, Эльвира Анатольевна Дульщикова основала театр во Дворце культуры, а в 80-х он обрел свою постоянную площадку, камерную сцену, то пространство, в котором мы сейчас находимся, и имя — «Грань». Лично для меня, конечно, важной вехой стал 1998 год — мой приход в театр, а затем, в 2011-м, невероятная утрата — уход Эльвиры Анатольевны, завещавшей мне бразды правления. После безвременного ухода Эльвиры Анатоль­евны, с которой нас связывали тесная дружба и творческий союз, для меня стало жизненно важным сберечь традиции нашего театра. Мы понимали друг друга с полуслова, и я горел желанием не только сохранить театр, но и обеспечить его дальнейшее развитие в русле тех принципов, которые она закладывала.

Ситуация осложнялась тем, что театр, по сути, представлял собой народную студию, где энтузиасты занимались творчеством после работы. С уходом Эльвиры Анатольевны труппа перестала существовать, и я поставил перед собой задачу превратить народный театр «Грань» в профессиональный. Несмотря на полную свободу действий, я руководствовался лишь одним — уважением к тем ценностям и принципам, которые мы создавали: особому отношению к театру, к сцене, к взаимопониманию. Я чувствовал, что должен идти по тому пути, который она бы одобрила. И сейчас, когда мы учредили премию «Серебряный гранат», главнейшая номинация в ней — имени Эльвиры Дульщиковой «За вдохновенное служение театру» — я вижу в этом не просто дань памяти, а продолжение ее дела. И мне кажется, Эльвира Анатольевна всегда рядом, всегда помогает. Я верю, что хорошие традиции нужно беречь и продолжать.

Конечно, эти 55 лет — калейдоскоп премьер и фестивалей, мозаика мгновений, формирующих театральную жизнь. Изменения в театре, конечно, происходят, но они естественны и органичны, словно прорастают из самой жизни. На этой прочной базе, на этой плодородной почве рождаются новые направления, формируется собственный стиль. Между тем ключевым, я считаю 2022 год — начало строительства собственного здания, и октябрь 2023 года, когда «Грань» стал пятым государственным театром в Самарской области. До этого в регионе было всего четыре государственных театра (театр драмы имени Горького, Театр оперы и балета, «СамАрт» и Театр кукол), получившие этот статус в период с 1929 по 1932 год. И вот, спустя 91 год, «Грани» удалось войти в эту элитную группу. Уверен, это значимая веха не только для нашего театра, но и для всей Самарской области.

— Вопрос о будущем о новом здании театра волнует общественность. Кто сейчас вам оказывает поддержку и когда ожидается открытие?

— Прежде всего, особо ценен личный вклад Леонида Викторовича Михельсона как мецената. Он оказывает поддержку театру, возводимому в городе его детства, в городе, где жили его родители. Это особенно важно, когда человек не забывает о своей малой родине и направляет свои усилия и вложения не в бизнес-проект, а в развитие.

Второй важный аспект — поддержка Самарской области. Выражаю огромную надежду на преемственность в новом правительстве и руководстве, на продолжение поддержки культуры и завершение строительства здания. Ведь культура — это отражение внутреннего состояния народа. По существующим планам, завершение строительства театра запланировано на осень текущего года.

— За последние 5 лет в жизни театра произошло множество изменений: и набор целевого актерского курса, и строительство нового здания, получение государственного статуса, учреждение собственной премии «Серебряный гранат»… Как эти события повлияли на творческую атмосферу и репертуарную политику театра?

— Позвольте мне сказать так: и «Серебряный грант», и новый актерский курс, и все прочие начинания, о которых вы упомянули, — это плоды единой художественной политики, направленной на развитие театра. Наша цель — сделать его многогранным, цветущим в разных направлениях. Все взаимосвязано: расширение штата влечет за собой поиск новых талантов, отсюда — необходимость в актерском курсе. Стремление сохранить традиции порождает ветвь «Серебряного граната». Желание привлечь зрителя диктует работу над репертуаром. Все эти лучи сходятся воедино, чтобы превратить театр в ядро культурной жизни города, создать профессиональный, мощный государственный театр. Это задача, которую я ставлю перед собой и в выполнении которой мне помогает вся наша команда. Например, наши студенты постепенно вливались в существующий репертуар, органично врастали в жизнь театра. Сейчас у нас 23 актера, из которых 12 — студенты, а 11 — «старая гвардия». И они работают вместе не первый сезон, чувствуют и понимают друг друга. Конечно, молодежь должна понимать, что театр — это не институт. Театр — это нечто иное, где нет права на халтуру, на некачественную работу.

— Дягилевский фестиваль — это престижный международный форум искусств, проходящий ежегодно в Перми. Расскажите о самых ярких впечатлениях от участия в этом фестивале?

— Два года подряд наш театр по приглашению Теодора Курентзиса становится частью фестиваля. Мы гордимся тем, что были там единственным драматическим театром. Показывали сначала «Три сестры» и, в 2025-м, «Короля Лира». Фестиваль этот — мощный, насыщенный международными событиями, что само по себе большая ценность. Но главное — он дарит возможность представить наши спектакли новой аудитории, ведь у каждого города свой, уникальный менталитет зрителя. Один и тот же спектакль может быть принят с восторгом в одном месте и прохладно в другом, акценты смещаются вместе с реакцией зала.

И к нам в театр зрители приезжают из разных городов — Саратова, Тольятти, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы — специально, чтобы увидеть наши спектакли, ловят билеты. Если театр не предлагает зрителю задуматься, не побуждает душу к работе, не призывает включиться, то это как книга, которую ты, прочитав, без сожаления оставишь в поезде. Есть спектакли, к которым хочется возвращаться, в разном состоянии, в разном возрасте. И, к счастью, такие спектакли существуют в нашем театре.

— Спектакль «Три сестры» вошел в Золотой фонд театральных постановок России. Это огромное достижение.

— Да, к 150-летию СТД РФ был сформирован золотой фонд из 100 выдающихся постановок. Отбор длился больше года и проходил в несколько этапов: из более чем тысячи спектаклей сначала выбрали 300, а затем и финальную сотню. Для нас огромная честь и гордость быть номинированными с чеховской постановкой, этим непростым спектаклем, который длится, между прочим, пять с половиной часов. Тем не менее он оказался для отборочной комиссии притягательным и интересным.

— Театр продолжает развиваться и искать новые пути. Известно, что зрителей ждет премьера чеховской пьесы в постановке Владимира Бирюкова. Почему вы решили пригласить именно этого режиссера? Планируется ли сотрудничество с другими режиссерами в будущем?

— Мое знакомство с Владимиром Бирюковым началось в 2013 году, когда его спектакль «Жили-были» был приглашен к нам на фестиваль «Помост». Тогда он возглавлял Пензенский театр кукол «Кукольный дом». Позже, сотрудничая с художником Виктором Леонидовичем Никоненко (вместе мы создали «104 страницы про любовь» и «В сапоге у бабки играл фокстрот»), я узнал об их тесном творческом союзе с Бирюковым, принесшем им шесть «Золотых масок» и участие во множестве международных фестивалей.

И когда нам потребовалась еще одна постановка, а я был занят «Эзопом», я пригласил Владимира Бирюкова и Виктора Никоненко. Премьера спектакля «Ах! Любовная Чеховерть» состоится в конце февраля. В основе спектакля лежат две чеховских пьесы «Медведь» и «Предложение».

Параллельно сейчас работает еще один режиссер — Светлана Заграфова, выпускница Щукинского училища. Она ставит спектакль «Мой бедный Марат» с нашими молодыми актерами, выпускниками моего курса, премьера запланирована на апрель. Для нас важно, чтобы режиссеры «приживались». Приглашать их необходимо, так как в новом театре будет несколько сцен, для полноценного функционирования которых нужны режиссеры.

Конечно, художественную политику театра разрабатываю я, как художественный руководитель. Приглашенные режиссеры ставят спектакли в рамках этой политики, выбирая пьесы из определенного репертуара, и мы будем смотреть, что из этого получится. Мне важно, чтобы спектакль был хорошим и обсуждаемым, ведь это — имя театра.

— Вы реализовали амбициозные проекты, вы известны и любимы не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Однако, как известно, нет предела совершенству. Как вы оцениваете пройденный путь и какие перспективы видите на будущее?

— В январе, то есть в середине своего юбилейного сезона, мы открыли выставку «Театр чудес», посвященную 55-летию театра. До середины февраля в галерее «Виктория», в Новокуйбышевске, гостей ждут не только экспонаты, но и видеопоказы спектаклей по средам и субботам.

Впереди — череда премьер: «Ах! ЛюбоВная ЧехоВерть» в постановке Владимира Бирюкова, «Мой бедный Марат» Светланы Заграфовой, спектакль «Жили-были», который также у нас поставит Владимир Бирюков. В мае мы отправимся со спектаклем «Разбитый кувшин» на фестиваль театров малых городов России с «Королем Лиром», в августе поедем в Майкоп.

Кроме того, театр стал участником масштабного проекта продюсерской компании «Арт Практика» при поддержке фонда Потанина, объединяющего музеи и театры пяти городов России: Нижнего Тагила, Великого Новгорода, Тамбова, Нижневартовска и Новокуйбышевска. В 2026 году в каждом городе будут созданы уникальные художественные проекты, основанные на архивных материалах и сценических практиках. Итогом станет форум в Перми. Особенно ценно, что этот проект реализуется в тесной коллаборации с нашим музеем истории Новокуйбышевска, что позволит создать новаторский формат взаимодействия театра и музея.

И самое главное, мы с трепетом ждем открытия нового здания, надеемся не только сохранить, но и значительно расширить репертуар. Переезд в собственное здание откроет для театра много новых возможностей. В планах у нас проведение собственного юбилейного 10-го Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост», возвращения которого давно уже ждут наши зрители и многие театры.

Инна Лаврова