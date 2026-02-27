Bloomberg: Иран восстанавливает свои ядерные объекты

Иран укрепляет свои ядерные и военные объекты, поврежденные при авиаударах США в июне 2025 года. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировало Bloomberg.

На изображениях, сделанных в феврале, зафиксированы работы на подземных комплексах в Фордо, Натанзе и Исфахане. В частности, в Исфахане засыпаны входы в туннели. По мнению опрошенных экспертов, это позволит предотвратить их обрушение в случае новых ударов, а также защитить от проникновения противобункерных боеприпасов. В Натанзе возведена новая крыша над поврежденной установкой по обогащению урана.

Как отмечает агентство, новая возможная операция США против Ирана может оказаться сложнее предыдущей из-за рассредоточенности целей и сложного рельефа местности.

По информации The Wall Street Journal, на ирано-американских переговорах в Женеве американская делегация заявила, что Иран должен демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Источники газеты сообщили, что Тегеран отказался выполнять требования Вашингтона. Президент США Дональд Трамп грозил Ирану «плохими вещами», если Тегеран не согласится заключать сделку.