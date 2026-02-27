Глава Астраханской области улучшил позицию в рейтинге губернаторов в 2026 году

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам первых двух месяцев 2026 года поднялся сразу на пять позиций в рейтинге глав регионов. Такие данные получили аналитики ЦИК «Рейтинг».

В этом году господин Бабушкин вошел во вторую группу рейтинга и закрепился на 57 месте. В конце прошлого года он был в аутсайдерах списка — на 62-й строке.

Начало 2026 года Игорь Бабушкин посвятил рутинной работе и демонстрации преемственности курса, считает директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Деятельность губернатора сфокусирована на трех направлениях: социальные обязательства, модернизация ЖКХ и имидж региона.

В феврале глава Астраханской области анонсировал выделение почти 500 млн руб. на поддержку бизнес-проектов малоимущих семей в 2026 году. «Эта цифра выглядит достаточно значимой на фоне отчетных данных 2025 года, когда благодаря соцконтрактам собственное дело открыли 2200 астраханцев», — отметил эксперт.

Ключевое нововведение — особые условия для демобилизованных участников СВО (доход не оценивается). Возможностью уже воспользовались более 160 ветеранов. Таким образом регион решает две задачи: снижает бедность и интегрирует бойцов в мирную экономику, считает господин Серенко.

Зиму команда Игоря Бабушкина прошла с заметным улучшением: количество аварий снизилось на 40%, отметил политолог. В феврале завершена модернизация водоснабжения в трех селах Приволжского района (проложено более 7 км сетей для 2,6 тыс. человек). «Работы ведутся в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“, что свидетельствует об эффективном лоббировании Бабушкиным федеральных средств для астраханского региона», — сказал Андрей Серенко.

Выделение 50 млн руб. на благоустройство 35 территорий по выбору самих жителей политолог назвал попыткой укрепить связь власти с обществом. Одновременно господин Бабушкин поддерживает имидж Астрахани как «ворот в Каспий», уделяя особое внимание контактам с МИД РФ и дипломатами прикаспийских стран.

Праздничная повестка (Масленица в Кремле, проект «Сила традиций») для региона со 150 национальностями — не формальность, а продолжение политики гармонизации межэтнических отношений, уверен господин Серенко.

Начало года стало для астраханского губернатора «временем практической обкатки механизмов, заложенных в предыдущие годы». Он делает ставку на «социально ориентированную стабильность»: тактику малых дел и конкретные проекты. Задачи на год — обновление сетей, оптимизация ЖКХ, сохранение динамики в экономике. «То, что регион проходит зимний период с минимальными потерями, может стать хорошим заделом на весенние успехи. Главное — этот потенциал не растерять вместе с неизбежно растаявшим снегом», — резюмировал эксперт.

Что касается лидеров рейтинга: первое место занял Сергей Собянин (Москва), на втором расположился Рустам Минниханов (Татарстан), на третьем — Рамзан Кадыров (Чеченская Республика). В самый конец списка попали Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Меликов (Дагестан).

Нина Шевченко