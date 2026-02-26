Вблизи Москвы сбит 27-й беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбиты еще три беспилотника. Всего в течение второй половины дня вблизи столицы было уничтожено 27 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— уточнил Сергей Собянин.

Ранее примерно на час работу приостанавливали московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Во Внуково и Шереметьево ограничения на прием и отправку самолетов действовали около получаса. Аэропорт Калуги закрыт примерно с 14:30 мск.