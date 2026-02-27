Бизнесмена подкосил квартирный вопрос

Суд приговорил некогда крупного петербургского бизнесмена Темура Псутури, чье состояние в былые годы оценивалось почти в 6 млрд рублей, к семи годам колонии по делу о мошенничестве с чужой квартирой и машино-местом. Фигуранты, по версии следствия, обманом завладели чужим имуществом, которое потом реализовали. Экс-миллиардер, в отличие от своего подельника, получившего на год меньше, вину отказался признавать. Его защита настаивает, что расследование было проведено с грубыми нарушениями, включая фальсификацию доказательств со стороны обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Темура Псутури (на фото) и Александра Карпенко виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Темура Псутури и Александра Карпенко виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый получил семь лет в колонии общего режима, а второй — на год меньше. Были удовлетворены и гражданские иски: Псутури обязан выплатить в пользу пострадавшей 8 млн рублей, а также солидарно с обоих осужденных взыскано 16,2 млн рублей. Отправной точкой, которая привела фигурантов на скамью подсудимых, стала полученная Карпенко информация о давно пустующей квартире, чья хозяйка не появлялась в городе, а также о фактически не используемом парковочном месте, принадлежащем собственнице.

Как передает пресс-служба петербургских судов, обвиняемые ввели в заблуждение нотариуса и риелтора, оформив с помощью поддельного паспорта доверенность на получение справок для отчуждения жилого имущества, необходимых для прекращения регистрации права собственности в Росреестре.

Суд также установил, что злоумышленники нашли добросовестного покупателя, заключив с ним договор купли-продажи у нотариуса с передачей денег через банковскую ячейку.

«Они же, Псутури и Карпенко, не позднее 22.05.2019, совершили покушение на преступление по тому же разработанному плану на машино-место, принадлежащее собственнику А., однако довести преступление до конца не представилось возможным по независящим от них обстоятельствам, а именно по причине задержания сотрудниками полиции В. и Р. в указанном жилом помещении»,— сообщили в пресс-службе судов.

Александр Карпенко сознался частично. Темур Псутури вину так и не признал. Сторона защиты во время процесса указывала на существенные нарушения, которые, по их мнению, были допущены на стадии предварительного расследования: фальсификация доказательств, составление процессуальных документов «задним числом», многочисленные постановления об исправлении «технических ошибок», проведение следственных действий за пределами установленных сроков, а также нарушения при выделении материалов первичного дела в отдельное производство.

Перечисленные обстоятельства, считает защита, ставят под сомнение законность всего уголовного преследования.

По эпизодам, связанным с недвижимостью, заявила адвокат Дарья Руденко, речь идет о деле, которое было выделено из уже ранее рассмотренного уголовного дела, где имеется вступивший в силу приговор от 2020 года в отношении конкретных лиц. Так, в октябре 2020 года все тот же Петроградский райсуд по обвинению в хищении тех же объектов недвижимости (квартиры и машино-места) приговорил Мурмана Чиковани и Регину Матулевич к восьми и пяти годам лишения свободы соответственно. В деле также фигурировало еще лишь одно «неустановленное лицо», обращает внимание госпожа Руденко, а Темура Псутури там не было вообще — и о его причастности никем не заявлялось.

Эти обстоятельства, настаивает защитница, в силу преюдициального значения вступившего в силу приговора предопределяют правовую невозможность вынесения обвинительного приговора в отношении ее доверителя без пересмотра уже ранее вынесенного. «В приговоре (от 2020 года) был установлен конкретный факт: преступление совершено тремя лицами. В то же время и по тем же самым обстоятельствам в 2026 году выносится приговор в отношении Псутури и Карпенко, то есть двух лиц. Простая математика: если изначально приговором суда установлено, что был всего лишь еще один соучастник, то без отмены этого первичного приговора 2020 года, в 2026 году по тем же самым обстоятельствам нельзя вынести приговор в отношении двух лиц»,— пояснила адвокат.

Кроме того, адвокаты представили доказательства якобы нахождения бизнесмена в другом городе в период инкриминируемых событий. Однако все эти доводы суд не убедили. Приговор защита посчитала слишком суровым и намерена его обжаловать.

В былые годы Темур Псутури стабильно входил в сотню богатейших бизнесменов города. Его состояние в разное время оценивалось от 1,5 до 5,9 млрд рублей. Среди основных активов значились СК «Строй-Инвест», ПАО «ГК "Роллман"», «Груз-строй», СМУ «Северо-Запад», сеть MaxHome и офшор «Самел менеджмент». В настоящее время предприниматель проходит также по другому делу, связанному с нелегальным обналичиванием 7,8 млрд рублей. В числе арестованных — гендиректор ООО «Зодчий» Сергей Лукьянов, главбух ООО «Бумпро» Екатерина Китаева, менеджер ООО «Маер Групп» Александра Щеглова, начальник юротдела ООО «Возрождение» Руслан Утяганов, а также безработные Даниил Рыкачев и Леван Кобалия. Второй предполагаемый организатор — Кирилл Москаленко — занимал раньше пост гендиректора СК «Строй-Инвест».

Андрей Кучеров