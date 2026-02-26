СКА проиграл московскому «Динамо» в Петербурге и потерял шестое место на Западе

Петербургский СКА уступил в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ московскому «Динамо» со счетом 1:4. Гости начали резво и закономерно вышли вперед первыми, точный бросок на 6-й минуте удался форварду гостей Анселю Галимову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Петербуржцы ответили спустя семь минут, гол в меньшинстве забросил Никита Дишковский. Во втором периоде бело-голубые окончательно перехватили инициативу и забросили в ворота Сергея Иванова три безответных шайбы усилиями Джордана Уила, Кирилла Адамчука и Артема Сергеева.

В третьем периоде армейцы провели ряд перестановок, однако пробить вратаря «Динамо» Владислава Подъяпольского так и не сумели. Под самый занавес игры удаления поочередно получили Николай Голдобин и Егор Савиков. Это поставило крест на возможном возвращении хозяев.

Таким образом СКА прервал свою победную поступь, которую набрал в играх с ЦСКА и «Адмиралом», а также временно уступил шестое место на Западе своим непосредственным обидчикам. Следующую встречу подопечные Игоря Ларионова проведут против лидера — ярославского «Локомотива».

Андрей Маркелов