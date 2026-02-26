Как меняется определение стратегического предприятия

Закон несколько расширяет определение самого стратегического предприятия — сейчас речь идет об организации, осуществляющей хотя бы один из критических видов деятельности. Теперь вводится и второй вариант — наличие лицензии на такую деятельность, то есть речь может еще не идти о фактическом ее осуществлении. Партнер практики антимонопольного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская считает это уточнение логичным. При наличии лицензии организация в любой момент может начать заниматься стратегической деятельностью, то есть критерий становится «формальным и однозначным». Адвокат АБ «Акцепт» Анна Попова соглашается с этим подходом: лицензия считается эквивалентом доступа к чувствительной инфраструктуре, даже если сама инфраструктура еще не построена.

Евгения Крючкова