Законопроект об изменении границ заповедников одобрен профильным комитетом Госдумы

Комитет Госдумы по экологии 26 февраля рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Поправки разрешают увеличивать и уменьшать площадь таких территорий при «полной утрате» землями «особого природоохранного значения», а также для размещения оборонных сооружений или объектов, имеющих «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ» (например, федеральных трасс, железных дорог и т. д.). Предполагается, что границы ООПТ будут сдвигаться «при невозможности размещения» объектов в других местах.

На заседании комитета поправки представляла статс-секретарь Минприроды Светлана Ходнева, которая назвала их «знаковыми, важными и сбалансированными». Однако ряд депутатов выступили с критикой проекта. Зампред комитета Госдумы по экологии Анатолий Грешневиков (СР) и вовсе назвал поправки «полным разгромом заповедного дела». «Я услышал, что будут строиться объекты, имеющие государственное значение. А сами заповедники имеют государственное значение?» — возмущался депутат. Благодаря Баргузинскому и Воронежскому заповедникам удалось восстановить популяции местных соболя и бобра, указал господин Грешневиков. «Ученые против законопроекта. Но когда учитывалось мнение ученых, если появилась идея отдать заповедники под бизнес»,— добавил депутат. «Кому мы служим? Золотому тельцу или обществу и государству?» — кипятился член комитета Госдумы по экологии Николай Будуев (ЕР).

В итоге комитет все же решил одобрить законопроект к первому чтению в Госдуме с условием доработки ко второму. Всего у народных избранников есть 18 замечаний, в том числе предложение о том, что решение о размещении объекта государственного значения в ООПТ должно приниматься как минимум на уровне профильных вице-премьеров.

Александр Воронов