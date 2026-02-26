Почти 700 тысяч «квадратов» разметки обновят в Петербурге в 2026 году

Более 680 тыс. кв. м разметки нанесут на 1162 улицах Петербурга в 2026 году по заказу «Дирекции по организации дорожного движения», сообщает пресс-служба Смольного. В это же время демаркируют почти 63,6 тыс. кв. м. старых линий.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Разметку преимущественно наносят отечественным термопластиком — он устойчив к износу и хорошо виден даже на оживленных трассах. Сезон работ традиционно стартует в конце апреля — начале мая, когда установится сухая погода и температура воздуха и дорожного покрытия будет не ниже +10 градусов.

В первую очередь разметку обновят на ключевых магистралях города и улицах, где запланированы крупные мероприятия. Дорожная разметка — один из важнейших элементов организации движения, задающий порядок для транспорта и пешеходов.

Андрей Маркелов