Орган, «Колорадские страсти», ABBA и «Царевна-лягушка»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 27 февраля по 5 марта
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Концерты
«Казань в звуках органа»
28 февраля в консерватории им. Жиганова пройдет концерт-экскурсия «Казань в звуках органа». Гостям расскажут об органах города: их устройстве, истории и роли в музыкальной жизни. В программе — знакомство с инструментами, их звучание и возможность прикоснуться к одному из них.
«Путеводитель по музыкальным сказкам»
1 марта в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт «Путеводитель по музыкальным сказкам». Государственный симфонический оркестр Татарстана представит историю о музыкальных инструментах по мотивам сказки татарского композитора Джаудата Файзи. В программе обещают композиции Чайковского, Грига, Прокофьева, Бизе, Гершвина, Рахманинова и других.
Lumisfera
1 марта в КРК «Пирамида» также состоится концерт симфонического оркестра Lumisfera «То самое свидание». Оркестр и вокалисты исполнят известные композиции Людовико Эйнауди, Эннио Морриконе, Анны Герман, ABBA, Lana Del Rey и других.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Постановки
«Колорадские страсти»
С 28 февраля по 9 марта в Татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева будет проходить комедия «Колорадские страсти» по пьесе Фанавиля Галиева. В маленькой деревне все огороды одолел колорадский жук, кроме участка одного из жителей. Односельчане подозревают его в том, что он сам разводит жуков на чужих грядках. На фоне всеобщего возмущения главный герой решает жениться на местной красавице — и все окончательно запутывается. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом.
«Пиковая дама»
1 марта в театре Качалова покажут «Пиковую даму» — театральную фантазию по произведению Александра Пушкина с музыкой аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Офицер Германн узнает о тайне трех карт и пытается выведать ее у старой графини через ее воспитанницу Лизу.
Спорт
27 февраля в Центре волейбола «Санкт-Петербург» состоится матч «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка». По итогам прошлой встречи, в полуфинале Суперкубка-2025, казанские волейболистки обыграли соперниц со счетом 3:0.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Кино
«Красавица»
В российский прокат вышел фильм «Красавица». Действие разворачивается в блокадном Ленинграде зимой 1941 года. Старшина Николай Светлов после тяжелой контузии оказывается в зоосаде, где сотрудники спасают животных от голода. Среди них — бегемотиха по кличке Красавица. Поначалу герой стремится вернуться на фронт, но со временем понимает: спасение животных здесь — тоже подвиг. В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская и другие.
«Царевна-лягушка 2»
С 5 марта в прокат выходит фильм «Царевна-лягушка 2». Продолжение семейного фэнтези: Иван Царевич и Василиса готовятся к свадьбе, но прямо на церемонии пробуждается древнее зло и похищает невесту. Иван, его сестра Варя и друзья отправляются в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису.