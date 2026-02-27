Орган, «Колорадские страсти», ABBA и «Царевна-лягушка»

Концерты

«Казань в звуках органа»

28 февраля в консерватории им. Жиганова пройдет концерт-экскурсия «Казань в звуках органа». Гостям расскажут об органах города: их устройстве, истории и роли в музыкальной жизни. В программе — знакомство с инструментами, их звучание и возможность прикоснуться к одному из них.

«Путеводитель по музыкальным сказкам»

1 марта в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт «Путеводитель по музыкальным сказкам». Государственный симфонический оркестр Татарстана представит историю о музыкальных инструментах по мотивам сказки татарского композитора Джаудата Файзи. В программе обещают композиции Чайковского, Грига, Прокофьева, Бизе, Гершвина, Рахманинова и других.

Lumisfera

1 марта в КРК «Пирамида» также состоится концерт симфонического оркестра Lumisfera «То самое свидание». Оркестр и вокалисты исполнят известные композиции Людовико Эйнауди, Эннио Морриконе, Анны Герман, ABBA, Lana Del Rey и других.