На ракетостроителей напали с земли

Как стало известно “Ъ”, во Второй Западный окружной военный суд (Москва) поступили материалы уголовного дела в отношении восьмерых фигурантов, обвиняемых в попытке совершения теракта в отношении замгендиректора по производству Конструкторского бюро машиностроения (АО НПК КБМ) Геннадия Девятова. Топ-менеджера оборонного предприятия, производящего в том числе ракетные комплексы «Искандер» и ПЗРК «Игла», злоумышленники хотели взорвать по заданию СБУ. Один из обвиняемых получил срок за грабеж, находясь под следствием за теракт. При этом выяснилось, что он страдал психическим расстройством, которое удалось купировать, а на теракт сбежал из-под домашнего ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Покушение на Геннадия Девятова группа злоумышленников (некоторые из них на тот момент были несовершеннолетними) планировала совершить в подмосковной Коломне утром 13 декабря 2024 года. Как установили в ГСУ СКР по Московской области, соответствующее задание от украинского куратора молодые люди получили за неделю до этого через мессенджер Element.io.

В сообщении были указаны номер Toyota Land Cruiser Prado, которым пользуется ракетчик, и адрес автостоянки, где он оставляет свою машину на ночь. При этом исполнителям не стали уточнять, кого именно им предстоит взорвать. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, за выполнение задания преступникам обещали 1 млн руб.

Все через тот же мессенджер они получили координаты тайника в одном из гаражей с хранившимся там в коробке из-под сока СВУ и инструкцию, как именно его установить под днищем внедорожника и дистанционно активировать. В течение нескольких дней трое несовершеннолетних участников преступной группы вели наблюдение за автостоянкой недалеко от дома предполагаемой жертвы, фиксируя, во сколько мужчина уезжает на работу и возвращается домой.

По данным “Ъ”, уже на этой стадии сотрудникам УФСБ по Москве и области было известно о готовящемся теракте. Злодеев решено было брать с поличным.

Вечером 12 декабря двое молодых людей, с которыми подростки поделились информацией, приехали к автостоянке на такси и установили СВУ под внедорожник господина Девятова. После этого оба террориста были задержаны, а бомба обезврежена роботом-сапером. Непосредственными исполнителями теракта оказались ранее судимые за разбой и грабеж 22-летний кикбоксер Шандро Шишков и 24-летний Денис Кайзер (оба из Нижнего Тагила). Последнего трижды пытались привлечь к уголовной ответственности. Первое дело о хулиганстве (злодей порезал человека у кафе) завершилось в суде примирением сторон. Во время судебного следствия по второму делу — о грабеже прохожего, который Кайзер совершил с двумя пьяными товарищами, у него было выявлено психическое расстройство.

В отличие от сообщников, которые в итоге получили два и три года колонии, Кайзер оказался на свободе, сбежав из-под домашнего ареста. В итоге 23 октября 2025 года Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила приговорил уже взятого под стажу за попытку теракта Кайзера (в процессе он участвовал посредством видео-конференц-связи из Москвы) к двум годам колонии.

Болезнь же была купирована, «не оставив после себя никаких нарушений психической деятельности, которые бы могли повлиять на его способность осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения».

Помимо выходцев из Нижнего Тагила, по данным “Ъ”, сотрудники ФСБ задержали и других участников преступной группы: среди них — 17-летний житель Херсона и 18-летний коломчанин Матвей Захаров, которые также осуществляли слежку за Геннадием Девятовым.

По некоторым данным, в совершении этого преступления якобы участвовала еще и некая 24-летняя девушка. Однако в переданных в суд материалах она по какой-то причине не упоминается.

Как сообщили в СКР, в зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в покушении на террористический акт, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Всем им грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

По данным “Ъ”, свою вину в инкриминированных деяниях обвиняемые признали и активно сотрудничали со следствием, что, очевидно, скажется и на сроках.

Отметим, что АО НПК КБМ неоднократно атаковали украинские беспилотники, а в марте 2024 года в той же Коломне было совершено нападение на дом другого ракетостроителя и главного инженера КБМ — Валерия Кашина. 28-летний москвич бросил в него бутылку с коктейлем Молотова. Та попала в стену дома, но возгорания не произошло. Самого злоумышленника оперативно задержали. В полиции выяснилось, что он действовал по заданию украинских мошенников. Они позвонили мужчине в феврале и сообщили, что на него оформлен кредит на 1,4 млн руб., а его банковский счет заблокирован. Для решения проблемы и списания долга тому следовало бросить бутылку с зажигательной смесью по указанному в мессенджере адресу, что мужчина и сделал.

Олег Рубникович