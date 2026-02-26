Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Ленобласти

На повороте со Светогорского шоссе на Родниковый проезд столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Автомобиль ГАЗ столкнулся с машинами Toyota Land Cruiser и Lada Largus. Среди пострадавших два человека из транспортного средства марки ГАЗ и один — из Toyota, их госпитализировали.

На месте работали сотрудники 52-й пожарно-спасательной части и бригады скорой помощи и сотрудники ГАИ. Из-за аварии на трассе организовали реверсивное движение.

Татьяна Титаева