В заксобрании Нижегородской области заслушали информацию о внешнеэкономической деятельности (ВЭД) региона и его продвижении за рубежом. Зампред правительства Дмитрий Старостин оценил падение экспорта по 2024 году почти на 11%, но сообщил, что в прошлом году фиксировался небольшой рост несырьевого неэнергетического экспорта. В целом за время проведения СВО регион хоть и откатился на позиции до 2022 года, но сохранил свой экспортный потенциал, переориентировавшись на дружественные страны Азии, Африки, Ближнего Востока и бывшего СНГ. Во внешней торговле чиновники видят возможность доходов в то время, когда внутренний рынок жестко ограничен по спросу.

Зампред Дмитрий Старостин готов продвигать регион с плечом поддержки минэка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На «правительственном часе» в заксобрании депутаты заслушали доклад о развитии внешнеэкономических связей Нижегородской области. Как рассказал зампред областного правительства Дмитрий Старостин, по итогам 2024 года (показатели 2025-го пока не подсчитаны), внешний товарооборот Нижегородской области составил 9,3 млрд долларов США. Доля региона в торговом обороте России составляет 1,3%, и это довольно существенно. После начала СВО на Украине и введения западных санкций область вместе со всей страной переориентировалась на рынки стран Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Для продвижения деловых и культурных связей регион провел много мероприятий с зарубежными партнерами. На ЦИПРе-2025 нижегородское правительство подписало соглашение с Союзом китайских предпринимателей, провело международную школьную IT-олимпиаду совместно с Кубой. Посвященный ВЭД форум нижегородские власти хотят сделать ежегодным.

В сотрудничестве с Белоруссией регион в 2026 году намерен изучить решения по утилизации отходов. Однако господин Старостин признал, что при большой схожести с белорусскими регионами Нижегородская область пока не может найти совместные проекты для мирового рынка. Научно и технологически они вполне реальны, но их себестоимость существенно выше зарубежных аналогов.

«Полагаем, что без серьезной федеральной поддержки не добиться прорывных проектов, которые рождаются на территории союзного государства и получают международный успех», — дипломатично заметил зампред.

Основным иностранным партнером области остается Китай. На территории ОЭЗ «Кулибин» китайцы запустили проект по созданию производства автоклавных газобетонных панелей. В Нижнем Новгороде также ждут локализации от компании Liaoning Yifang Wisdom Technology Group (занимается IT-решениями, большими данными и ИИ). С ней в этом году хочет договориться о сотрудничестве межвузовский кампус «Неймарк». По статистике, нижегородский экспорт в Китай упал на 44%, но это связано с тем, что из регионального учета ушла поставляемая в КНР продукция масложиркомбината.

По цифровым технологиям регион также хочет расширить сотрудничество с Малайзией, где работает завод нижегородского «Оргхима».

Индийцы вслед за китайцами пришли в ОЭЗ «Кулибин», начав создавать в Дзержинске производство имплантов для суставов. С крупной индийской фармацевтической компанией Swati Spentose намечены переговоры о локализации производства. Нижегородская область хочет открыть свое представительство в Индии, для этого придется пройти «миллион кульбитов, преодолев федеральную бюрократию».

Со странами Латинской Америки из-за давления США на Венесуэлу и блокаду Кубы пока сложно. «Убеждены, что дружить и сотрудничать с ними нужно еще активнее, чем раньше», — подчеркнул Дмитрий Старостин. По его словам, с Сербией устанавливаются связи по линии технопарков и вузов, в том числе и в качестве «потенциального окна для выхода на рынки недружественных стран».

Перспективны для торговли и страны Африки. В облправительстве прорабатывают возможность участия нижегородских компаний в экономической зоне Суэцкого канала: поставки в Египет удобрений, полимеров, зерна, растительных масел. Налажены контакты с Сенегалом, Кенией, Нигерией и Мавританией, в том числе по экспорту образовательных услуг. Также успешно развиваются отношения Нижегородской области с деловыми и политическими кругами ОАЭ (в Эмиратах это фактически одни и те же круги), пояснил Дмитрий Старостин. Для укрепления связей со странами Персидского залива в регионе планируется организовать «центр соколиной дипломатии» — разведения на продажу хищных птиц, обучения сокольничих.

Также предполагается сформировать бренд Нижегородской области для ее инвестиционного и культурного продвижения за рубежом.

Заместитель губернатора Егор Поляков рассказал, что в условиях охлаждения экономики со стороны Центробанка перестал действовать прежний инструментарий господдержки в виде технопарков, бизнес-инкубаторов, ОЭЗ, частичного возмещения бизнесу расходов на НИОКР, роботизацию, закупку оборудования и прочие капитальные затраты. «ЦБ и федеральное правительство со своей стороны жестко ограничивают спрос для борьбы с инфляцией. Все программы стимулирования экономики режут, по отдельным ведомствам сокращая расходы в десять раз. Получается, что сейчас самый мощный инструмент у нас — поддержка экспорта. Внешний спрос, в отличие от внутреннего, никто не ограничивает», — подытожил руководитель экономического блока облправительства.

По его словам, начиная с 2026 года регион должен сосредоточиться на выводе наших компаний на внешние рынки, продавая нижегородские товары, услуги и работы.

По мнению Егора Полякова, возглавить эту работу в качестве «единого окна» должно региональное министерство экономики.

Депутаты запросили общие цифры. Весь экспорт региона в 2024 году составил 5,7 млрд долларов, упав почти на 11% к 2023 году. Но за время СВО удалось восстановить 80% позиций нижегородских экспортеров с переориентацией на другие рынки, отметили члены правительства. Позитивная тенденция в том, что в 2025 году несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области вырос примерно на 5%.

Как выразился в конце дебатов депутат Антон Ананьин, когда Россия победит, то враги поменяют свою позицию, западные партнеры повернутся к нам лицом, а друзья еще крепче обнимут.

Роман Кряжев