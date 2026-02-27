Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших
Россия и Украина в рамках стамбульских договоренностей провели обмен телами погибших военнослужащих: российская сторона передала 1000 тел, а украинская — 35. Об этом сообщил 26 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский.
Этот обмен стал вторым за 2026 год — предыдущий прошел по формуле «1000 на 38». Всего же с начала прошлого года Россия передала Украине 16 483 тела военных и получила взамен 464 (см. график).
Гуманитарные обмены остаются одним из немногих устойчиво функционирующих каналов взаимодействия между сторонами конфликта. Как правило, такие процедуры согласовываются через профильные ведомства и проходят вне зависимости от динамики боевых действий параллельно с обменами военнопленными. Переданные тела направляются для последующей идентификации, судебно-медицинских процедур и передачи родственникам.