Гладков: в Белгородской области появятся экспериментальные установки для сотовой связи

Комментируя вопрос о проблемах со связью, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах по использованию экспериментальных установок для восстановления сотовой связи. Об этом он сообщил в эфире «10 вопросов губернатору».

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Есть уникальное изделие, которое позволяет нам восстанавливать сотовую связь без огромных затрат и ресурсов. Есть экспериментальная установка, она работает, сейчас собирается еще несколько. Они будут ставиться в тех местах, где нет сотовой связи и где есть большое количество людей»,— сообщил господин Гладков.

В конце января он констатировал, что операторы сотовой связи не соблюдают предписание региональных властей, согласно которому связь должна обеспечиваться в течение шести часов после потери электроэнергии за счет аккумуляторных батарей.

Ульяна Ларионова