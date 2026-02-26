Авто на любителя

Пермский рынок продаж автомобилей после небольшого роста в конце прошлого года возобновил падение. За первый месяц 2026-го регистрация новых автомобилей снизилась почти на 2%. Снижение показали в основном китайские бренды. И наоборот, кратно увеличились продажи марок, ушедших с российского рынка. Эксперты связывают снижение спроса на китайские машины с их соотношением цены и качества, а также с высокими ставками по автокредитам. Аналитики утверждают, что, несмотря на новые требования утильсбора, покупатели видят больше выгоды в покупке авто параллельным импортом. Но участники рынка считают, что это временный тренд.



В январе 2026 года в Пермском крае было зарегистрировано 1705 новых легковых автомобилей, что на 1,7% меньше, чем в январе прошлого года. Как следует из отчета профессионального сообщества «Автомаркетолог» аналитиков VERRA (дилерские центры Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely и др.), снижение продаж в основном зафиксировано в сегменте китайских брендов: Chery (на 84,7%, с 150 до 23 шт.), Li Xiang (на 62,5%, с 16 до 6 шт.), Changan (на 48,9%, с 92 до 47 шт.), Omoda (на 42,1%, с 38 до 22 шт.). Падение спроса также наблюдалось на Tank (41,7%), Exeed (33,3%) и Jaecoo (29,6%). При этом европейские, корейские и японские иномарки, напротив, демонстрировали рост регистраций. Речь идет о брендах Mazda (2200%, с 2 до 46 шт.) Volkswagen (1600%, с 1 до 17 шт.), Kia (112,5%, с 8 до 17 шт.), Toyota (111,1%, с 18 до 38 шт.), BMW (50%, с 6 до 9 шт.), Nissan (400%, с 1 до 5 шт.).

Основную долю всех проданных автомобилей традиционно составила отечественная Lada. Всего за январь на территории Прикамья было зарегистрировано 526 авто бренда, что ниже предыдущего показателя на 23,9%. На втором месте оказалась китайская марка Haval: было продано 232 машины (рост на 13,7%). Также в тройку лидеров по доле всех проданных легковых машин попала китайская Tenet: за месяц было зарегистрировано 207 машин бренда, в январе 2024-го — 0 шт.

Отметим, что если в начале 2025 года наблюдалось снижение, то к концу года рынок новых легковых автомобилей Пермского края зафиксировал рост. Так, за декабрь 2025-го продажи увеличились на 26,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го). За первый месяц зимы было зарегистрировано 2268 легковых машин. Наибольший рост регистраций в декабре показали такие марки, как Mazda, Toyota, Belgee, Sollers, Mercedes-Benz. В то же время снизились регистрации марок Xcite, «Москвич» и Chery. Тем не менее, в целом по итогам 2025-го количество регистраций новых авто год к году снизилось на 11,5% (23,5 тыс. против 26,6 тыс. в 2024-м).

По словам экспертов, тенденция на снижение продаж авто китайских брендов — логичный результат соотношения их стоимости и реальных характеристик. Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что популярность китайских автомобилей в силу их количества и качества имела «эффект вихря», когда люди на фоне большого количества предложений и сравнительно невысоких цен покупали автомобили, в том числе и из-за отсутствия альтернатив.

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин связывает снижение продаж китайских авто с «высокой закредитованностью покупателей». По словам господина Деткина, те, кто все же решается на покупку нового автомобиля, отдают предпочтение маркам параллельного импорта, которые могут быть немногим дороже китайских брендов. «Дилеры, которые поставляют авто по параллельному импорту, нашли „золотую середину“. То есть они определили, какие зарубежные марки точно будут пользоваться спросом, и нашли в их сегменте те модели, которые не попадают под новые требования по утильсбору»,— говорит эксперт.

Напомним, с 1 января 2026 года в России проиндексировали утилизационный сбор на ввозимые автомобили на 10–20%. За месяц до этого вступила в силу новая система уплаты сбора. Теперь его ставка формируется на основании типа, объема и мощности двигателя. Так, на машины мощнее 160 лошадиных сил, предназначенных для личного пользования, не распространяется возможность льготной уплаты утильсбора (3,4 тыс. руб. за транспорт­ное средство возрастом до трех лет и 5,2 тыс. руб. — за авто старше). Вмес­то этого сейчас нужно оплачивать утильсбор по формуле, которая применяется для бизнеса: базовая ставка, умноженная на коэффициент, зависящий от объема двигателя и возраста транспортного средства.

По словам господина Жарского, под «символический» утильсбор попадает достаточно широкий перечень авто. «Покупатель видит больше выгоды в приобретении Kia Sportage в определенной комплектации, Skoda и даже BMW, чем в китайском авто. Для сравнения, пятилетний дизельный BMW Х1, не попадающий под новый утиль, в Корее обойдется в районе 2 млн руб., в России — свыше 3 млн руб. В то же время новая китайская машина на родном рынке может стоить вообще до 1 млн руб., а в России будет продаваться с учетом всех издержек и наценок дороже 3 млн руб.»,— объясняет эксперт. Аналитик предположил, что по итогам января и февраля 2026 года пермский авторынок покажет замедление, в силу высокой стоимости заемных средств, однако с основными лидерами рынка «ситуация кардинально меняться не будет».

Руководитель «Автопрестижа» Артем Кононов отметил, что выход брендов по параллельному импорту на лидирующие позиции носит временный характер. «Курс у государства ориентирован на тех производителей авто, которые пойдут в локализацию. Весь параллельный импорт практически работает в сером секторе, то есть не прозрачен для государства»,— считает господин Кононов.

Дмитрий Астахов