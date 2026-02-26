Потепление растопит сугробы

Сугробы в Москве начнут сокращаться 27 февраля. Как сообщают метеорологи, в столичный регион идет потепление. Уже в выходные установится плюсовая температура. И в связи с этим есть риски масштабного половодья. Из-за таяния объем воды может достигнуть 5 млн куб. м. Этого, например, хватит, чтобы полностью залить половину станций московского метро или пять римских Колизеев. Не исключены и подтопления домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Но через несколько дней снова вернутся минусовые значения, говорит начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков: «Холод, который установился в начале февраля, ушел за Урал. Погода сейчас близка к климатической норме и даже выше на 2-2,5 градуса. Дальше нас ждет циклон, который сейчас захватил Европу, и в нашу сторону движется еще более теплый воздух Атлантики. 26 февраля уже потеплело, но последний день зимы будет 28 февраля.

Первые дни марта окажутся уже гораздо теплее. Температура днем поднимется до +3, а 1 и 2 марта — даже до +4. В последующие дни будет около 0, но ночью немного подморозит. Циклон принесет осадки в виде мокрого снега, но температура все равно окажется выше нормы. Сейчас высота сугробов в столице достигает 72 см при норме 35 см. Снег начнет таять, оседать, под ногами появится каша, сосульки, капель — все это только первая неделя. Дальше — март. Это для Москвы все-таки зимний месяц, и понижения температуры исключать нельзя».

Россияне уже начали активно готовиться к лужам, отмечает представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский: «С наступлением тепла, которое в столичном регионе ожидается уже на следующей неделе, рекордные сугробы вполне могут превратиться в не менее рекордные лужи. Этим и объясняется резкий рост спроса на резиновые сапоги на Wildberries. Например, только за последнюю неделю он вырос более чем на 50% в натуральном выражении, если сравнивать со второй неделей февраля. Средний чек при этом не изменился.

С оттепелью спрос продолжит расти, ведь аналитика продаж прямо показывает, что количество тематических заказов напрямую зависит от погоды за окном. Например, аномальные снегопады в январе-феврале приводили к кратному росту заказов на продажу снеговых лопат, санок и тому подобных товаров».

В соцсетях тем временем развернулся спор о сходе снежного покрова. Специалисты и пользователи рассуждают, как быстро может растаять снег. По оценке Фобос, из-за аномально снежной зимы этот процесс может затянуться. И, вероятно, местами сугробы в столице сохранятся до конца апреля. Половодья в столице опасаться не приходится, в отличие от Московской области, отмечает главный специалист Гидрометеобюро Татьяна Позднякова: «Зима у нас еще не закончилась. Гидрологические прогнозы половодья и поведения рек в весенний период создаются только в середине марта. Потому что высота снежного покрова где-то может быть больше, где-то меньше.

О наводнениях и потопах в Москве не стоит говорить вообще. Столицу ежедневно убирают практически до летнего состояния. А воды от растаявших сугробов может быть не больше, чем после сильного дождя в летний период.

Часть воды, которая накоплена в снежном покрове, уйдет в землю. Почва незамерзшая, и это очень хорошо. Что касается больших территорий Московского региона и областей Центрального района: по опыту прошлых лет, если во второй половине марта резко потеплеет, то и некоторые реки могут выйти из берегов.

Современные дачники застроили практически все поймы. Хорошо, что последние 10 лет у нас не было активного половодья, и все эти дачи стояли сухими. Если оно будет, то дачные участки, которые находятся в низинах и на территории бывших заливных лугов пострадают от воды. Когда начинается ледоход, например, в районе Коломны то подтопления возникают практически каждый год».

В этом году метеорологи зафиксировали несколько рекордов. Так январь стал самым влажным за всю историю наблюдений. За первый месяц выпало 101 мм осадков. 19 февраля установлен рекорд суточного снегопада. Период без оттепелей продолжался 47 дней, став вторым по длительности в XXI веке, напомнили специалисты прогностического центра «Метео».

Александра Абанькова