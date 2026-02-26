На обслуживание систем оповещения в Ростовской области направят 66 млн рублей

На техническое обслуживание средств оповещения «Марс-Арсенал» в Ростовской области направят 66,4 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчик — департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. Подрядчик проведет детальный осмотр и чистку блоков аппаратуры оповещения. В перечень работ входит также проверка состояния основных комплектующих блоков, источников электропитания и работоспособности систем оповещения. Работы проведут и на режимных объектах со степенью «секретно».

Заявки принимаются до 4 марта, а выполнить условия контракта необходимо до 31 января 2027 года. Обслуживание оборудования будет проходить в городе Зверево, а также в 23 районах области.

Мария Хоперская