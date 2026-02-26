Госдума 26 февраля обратилась к парламентам Франции, Великобритании и Германии, а также к Европарламенту и ООН с просьбой провести расследование в связи с информацией о планах Парижа и Лондона поставить на Украину компоненты для создания ядерного оружия. Некоторые депутаты, правда, усомнились в том, что европейцы захотят разбираться в этой ситуации. Но спикер Вячеслав Володин рассудил, что даже если правду узнает один депутат, то задачу российских парламентариев можно будет считать выполненной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий

Поводом для подготовки обращения стала распространенная 24 февраля информация Службы внешней разведки (СВР) России о планах Великобритании и Франции поставить на Украину компоненты для создания ядерного оружия, представив это как самостоятельные разработки киевского режима. Совет федерации отреагировал на это сообщение в тот же день, направив «по дипломатическим каналам» обращение в парламенты упомянутых стран, а также в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в Конференцию по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

В Госдуме решили подготовить собственный документ, проект которого был внесен в палату 25 февраля. В нем депутаты просят парламентариев Великобритании и Франции «беспристрастно провести расследование сложившейся ситуации». «Планы безответственных поджигателей войны должны быть вскрыты и нейтрализованы во имя устранения угрозы миру и существованию человечества»,— заключают авторы обращения.

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), рассказывая депутатам о сути вопроса, поблагодарил СВР и лично ее директора Сергея Нарышкина за изобличение вражеских планов. «Так называемые евроястребы, европейская партия войны с каждым месяцем, с каждой неделей все сжимается, становится меньше»,— обнадежил коллег господин Слуцкий. Он также рассказал, что многие французские парламентарии, с которыми он в контакте, не одобряют «деструктивную политику Елисейского дворца». Та же ситуация, по его словам, и в Великобритании, где Лейбористская партия «теряет поддержку».

Виктор Соболев (КПРФ) попросил прокомментировать слова посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что «передавать ядерное оружие, может быть, и не нужно, а нужно построить украинский завод на территории Великобритании».

Леонид Слуцкий ответил, что рассматривает это заявление как «уводящее в сторону» от сговора Парижа и Лондона, чьей «стволовой задумкой» является именно поставка Украине ядерного оружия. Он также выразил уверенность, что парламентское расследование во Франции и Великобритании «реально будет запущено» с момента получения обращения Думы. Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), однако, все равно усомнился в том, что планы евроястребов сорваны. Но господин Слуцкий заверил его, что после обращения Думы к парламентам Франции и Великобритании «ничего (из задуманного их властями.— “Ъ”) не состоится», потому что они вынуждены будут высказаться так, чтобы не настроить против себя общественность.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия», ЕР) предложил расширить список адресатов, добавив в него немецкий парламент. Исходя из имеющейся информации, канцлер ФРГ Фридрих Мерц знал о планах Парижа и Лондона, а значит, «должен был проинформировать немецкий народ в лице Бундестага», пояснил единоросс. Спикер Думы Вячеслав Володин и Леонид Слуцкий согласились с таким подходом.

Одобрил эту идею и Константин Затулин (ЕР). Он признался, что, в отличие от господина Слуцкого, не верит, что расследование будет немедленно начато, по крайней мере в Великобритании, но вот в Германии такой поворот вполне возможен. А Вячеслав Володин добавил: «Даже если хотя бы у одного депутата парламента этих стран будет ответственности больше, чем у главы этого государства, и он разберется, значит, мы, со своей стороны, сделали все, чтобы мировая общественность и наши коллеги, европейские политики, были проинформированы».

На голосование проект был вынесен уже с добавленным в него Бундестагом. Как подчеркнул спикер Володин, депутаты, представляющие немецкий народ, «должны знать о действиях своего канцлера, которые он скрыл». Он также отметил, что в европейских странах «говорят о стандартах демократии», а народ остается в неведении и депутаты отстранены от принятия решений. «У нас не так, и это говорит, что будущее за Россией, а не за такими странами, которые сами себя могут разрушить»,— резюмировал председатель Думы. В итоге за обращение проголосовали 412 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова