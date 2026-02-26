Иноагента Екатерину Дунцову отпустили после задержания в Твери

Журналистку и бывшего кандидата в президенты России Екатерину Дунцову (объявлена в России иностранным агентом) отпустили из отдела полиции в Твери. Об этом сообщила ее незарегистрированная партия «Рассвет» в Telegram-канале. Журналистку отпустили без составления протокола.

По данным «Рассвета», госпожу Дунцову (иноагент) задержали сегодня на вечере писем политзаключенным. Других участников мероприятия не задерживали. По словам журналистки, ее увезли в отделение из-за анонимного доноса о якобы несогласованном митинге. В полиции она давала объяснения.

Екатерина Дунцова (иноагент) работала в нескольких СМИ с 2003 по 2022 год. В 2019-2022 годах она была депутатом Ржевской городской думы VII созыва. В декабре 2023 года журналистка подавала документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года. 23 декабря ЦИК отказал в регистрации в связи с нарушениями в документах. 31 мая 2024 года политика включили в реестр иноагентов.