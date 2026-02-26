Для экс-ректора Балтийского федерального университета запросили 6,5 года колонии

Прокурор в суде Калининграда запросил для бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова 6,5 года колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей, а для его заместителя Елены Мялкиной — четыре года колонии и штраф 700 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Экс-ректора и его заместителя обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следствие предполагает, что с декабря 2019 по июль 2024 года Федоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза: премии присваивались и тратились на личные нужды. В схему были вовлечены 20 работников, ущерб оценили в 35,1 млн рублей.

Бывший ректор вину в растрате не признал, но взял ответственность за возможные нарушения в финансовом подразделении и бездействие бухгалтерии. Его заместитель признала вину частично, заявив, что выполняла указания ректора под эмоциональным давлением и передавала ему собранные с сотрудников деньги.

Андрей Маркелов