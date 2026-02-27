Премьера «Ревизора» в Александринке, выставка Софьи Толстой в РОСФОТО, «Гроза», «Золотые хиты оркестра Поля Мориа»

Последние дни февраля и первые числа марта в Санкт-Петербурге отмечены театральными премьерами, открытием выставок и праздничными концертами в честь наступающего Международного женского дня. Культурная афиша предлагает разнообразие на любой вкус — от масштабных цирковых шоу и спектаклей до ярких выступлений полюбившихся исполнителей классической и современной музыки. О самых интересных событиях ближайших дней — в традиционной подборке «Ъ-Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Александринского театра Валерий Фокин

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Президент Александринского театра Валерий Фокин

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Премьера спектакля Валерия Фокина «Ревизор с продолжением» по пьесе Николая Гоголя состоится 27 февраля, 28 февраля и 1 марта на основной сцене Александринского театра. Постановка станет центральным событием программы в честь 270-летия театра и 80-летия режиссера, который обращается к «Ревизору» уже в четвертый раз. Новая сценическая версия, сочетает классическую основу с образами сегодняшнего дня. Роль Хлестакова исполнит Тихон Жизневский, Городничего — народный артист России Сергей Паршин, игравший эту роль и в постановке 2002 года. В спектакле занята большая часть труппы театра.

Выставка «Софья Андреевна Толстая — фотограф. Графиня снимает на „Кодак"» откроется в РОСФОТО 27 февраля и продлится до 12 апреля. Экспозиция, подготовленная совместно с музеями Москвы и музеем Льва Толстого «Ясная Поляна», представляет графиню не только как супругу и помощницу великого писателя, но и как самостоятельного фотографа-любителя. В экспозиции — более 150 подлинных снимков, запечатлевших последние два десятилетия жизни писателя, его семью, гостей усадьбы и яснополянские пейзажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер театра БДТ Андрей Могучий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Режиссер театра БДТ Андрей Могучий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «Доме Культуры Лурье» продолжается уникальный проект «Собрание сочинений. Встречи на Невском», в рамках которых известные петербуржцы рассказывают о своем Петербурге и о роли города в их судьбе. В пятницу, 27 февраля, в гости к историку, петербургскому краеведу Льву Лурье придет Андрей Могучий. На встрече, которая пройдет в отеле «Коринтия», знаменитый режиссер расскажет о детстве на Комаровской даче, учебе в 107-й школе у Финляндского вокзала, театральной студии в общежитии на Ржевке и тусовке на Пушкинской, 10. Речь пойдет о том, какое влияние оказал на него город, как сформулировал его мироощущение. «Зафиксировать уже уходящую повседневность через диалог со значимыми, наблюдательными, важными для города людьми — это важная гуманистическая задача»,— отмечает Лев Лурье. Сомодератором встречи с Андреем Могучим выступит директор Александринского театра Александр Малич.

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке продолжаются гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. На выходных, 28 февраля и 1 марта, под куполом цирка развернется увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей. Атмосферу будут создавать более сотни артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы.

Открытие международного этапа XV Фестиваля моноспектаклей «Монокль» состоится 2 марта на большой сцене «Балтийского дома». Вниманию петербургской публики представят спектакль «Хорошие песни» Александры Урсуляк в постановке Алексея Золотовицкого. Ведущая актриса Московского театра имени Александра Пушкина, лауреат «Золотой маски» и других премий, исполнит 15 песен о любви из репертуара 1960–1980-х годов, перемежая их воспоминаниями и размышлениями о жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса и режиссер Арина Лыкова

Фото: театр «Мастерская» Актриса и режиссер Арина Лыкова

Фото: театр «Мастерская»

Вечер ближайшего вторника, 3 марта, можно скоротать в театре «Мастерская» на моноспектакле «Высокая башня». Актриса и режиссер постановки Арина Лыкова представляет новое прочтение романа Константина Вагинова «Козлиная песнь». В центре внимания писателя — культура и ее носители, обломки Серебряного века, «грезящие античностью и Ренессансом, тонущие в водовороте советской действительности и не замечающие ее из своей "высокой башни"». Арина Лыкова добавляет в спектакль фамилии, знакомые уже новым поколениям: Курехина, Пригова, Балабанова, которые продолжают линию, идущую от Вагинова и авангардистов.

Спектакль Андрея Могучего «Гроза» будет представлен 4 марта на сцене БДТ имени Георгия Товстоногова. Постановка по пьесе Александра Островского стала первой в истории театра, обратившейся к этому классическому тексту. Режиссер предлагает взглянуть на драму через призму музыкально-поэтической природы языка Островского, соединяя мифологические пласты и традиции старинного театра. Пространство сцены, стилизованное под палех, становится фоном для истории о темном царстве и трагедии Катерины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Добронравов и LRK Trio

Фото: LRK Trio Виктор Добронравов и LRK Trio

Фото: LRK Trio

На сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана Виктор Добронравов и LRK Trio 5 и 6 марта представят программу, объединяющую вечную джазовую классику на английском и любимые советские песни на русском в оригинальных интерпретациях. Известный актер театра и кино, воспитанник Вахтанговской школы, превратит каждый концерт в драматическое действо, где его голос и харизма встретятся с виртуозностью джазового трио, в составе которого Евгений Лебедев (фортепиано), Антон Ревнюк (контрабас) и Игнат Кравцов (ударные) соединят академическую традицию с импровизационной свободой.

Проект «Русские музыкальные сезоны» представит «Дивы джаза» 7 марта в Оранжерее Таврического сада. Программа, приуроченная к преддверию Международного женского дня, посвящена легендарным исполнительницам — Элле Фицджеральд, Билли Холидей, Нине Симон и другим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Шура

Фото: архив Александра Медведева Певец Шура

Фото: архив Александра Медведева

Певец Шура выступит 7 марта в клубе «Космонавт» с программой «Весна, любовь, Шура!», приуроченной к своему 50-летию. Артист исполнит свои главные хиты — «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди», а также новые композиции.

Еще один концерт состоится 7 марта в СК «Юбилейный». На сцену выйдет коллектив ARTIK & ASTI, существующий на сцене почти 15 лет, и в последние годы работающий с новой солисткой SEVILLE. Выступление в Петербурге станет воплощением уникального стиля группы, соединяющего поп-музыку и продуманную визуальную эстетику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша для концерта-мистерии «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа

Фото: симфонический оркестр «Impulse orchestra» Афиша для концерта-мистерии «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа

Фото: симфонический оркестр «Impulse orchestra»

Концерт-мистерия «Кармина Бурана» пройдет 8 марта в Фельдмаршальском зале Государственного Эрмитажа. В этот вечер для посетителей откроют парадный вход со стороны Невы и Иорданскую лестницу, ведущую в зал, где симфонический оркестр, хор и солисты исполнят знаменитую кантату Карла Орфа. Сочинение, созданное в 1936 году на основе средневековых стихотворений из найденного в Баварии манускрипта, стало одним из самых мистических хоровых произведений XX века, а грандиозная заглавная и завершающая композиция «О, Фортуна!» приобрела глобальную популярность и разошлась миллионными тиражами.

В тот же день, 8 марта, в Эрмитажном театре состоится концерт «Золотые хиты оперетты». Симфонический оркестр Impulse Orchestra под управлением Игоря Томашевского и приглашенные солисты Мариинского театра исполнят знаменитые арии и дуэты из оперетт Штрауса, Кальмана, Легара и Дунаевского, а также мелодии из любимых советских кинокомедий. Вечер станет театрализованным представлением, где легкая оркестровая музыка встречается с вокальным мастерством и атмосферой неизбежного счастливого финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солисты Большого театра Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев

Фото: фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» Солисты Большого театра Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев

Фото: фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

Традиционный музыкальный прием Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет 8 марта в Константиновском дворце. В рамках концерта «Новеллы о любви» солисты Большого театра Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев в сопровождении симфонического оркестра исполнят 12 знаменитых арий из опер «Кармен», «Евгений Онегин», «Ромео и Джульетта» и других. Завершится программа фуршетом в Голубом зале и выступлением мультиинструменталиста Федора Васильева.

Кроме того, в главный день весны группа Burito выступит с праздничным концертом в клубе Aurora Concert Hall. Проект Гарика Burito, сочетающий электронную музыку, поп-рок и фолк, исполнит свои главные хиты — «По волнам», «Взлетай», «Океан», «Мама» и другие. Вечер обещает стать романтическим подарком к Международному женскому дню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр Impulse Orchestra

Фото: Impulse Orchestra Симфонический оркестр Impulse Orchestra

Фото: Impulse Orchestra

Симфонический оркестр Impulse Orchestra также представит 9 марта в концертном зале «Колизей Арена» программу, посвященную двум культовым коллективам XX века — The Beatles и ABBA. Хиты ливерпульской четверки, ставшие феноменом массовой культуры и жизнеутверждающие шлягеры шведского квартета, чьи пластинки возглавляли мировые хит-парады отправят слушателей в ностальгическое путешествие по мелодиям, знакомым нескольким поколениям слушателей.

В тот же день в том же концертном зале Impulse Orchestra выступит с программой «Золотые хиты оркестра Поля Мориа». Она посвящена наследию выдающегося французского композитора и аранжировщика, чьи мелодии стали неотъемлемой частью музыкального фона нескольких поколений. Музыканты объединят оригинальные сочинения маэстро с аранжировками произведений других известных французских композиторов.

Также в «Колизей Арене» 9 марта Санкт-Петербургский театр балета им. Петра Чайковского представит балет «Щелкунчик». Знакомая сказка Гофмана в классической хореографии Елизаветы Меньшиковой (либретто Мариуса Петипа) с красочными декорациями и волшебными превращениями станет идеальным новогодним путешествием в мир грез для зрителей всех возрастов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа

Фото: Государственный Эрмитаж Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа

Фото: Государственный Эрмитаж

В Большом Итальянском просвете Эрмитажа 9 марта Российский ансамбль старинной музыки исполнит «Времена года». Знаменитый цикл из четырех скрипичных концертов, ставший визитной карточкой Антонио Вивальди и вершиной инструментальной музыки эпохи барокко, прозвучит в окружении музейных интерьеров. В программу также войдут арии из опер композитора и его инструментальные сочинения для флейты, демонстрирующие богатство мелодической фантазии итальянского мастера.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит почти каждый день.

Подготовил Артемий Чулков