В Энергодаре пропало электричество из-за отключения внешних ЛЭП

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар обесточен из-за отключения внешних линий электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

По данным администрации, сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что света нет в северо-западной части региона — в Черниговском, Каменско-Днепровском муниципальных округах и городе Энергодар. Причина отключений — «выход из строя энергетического оборудования», написал господин Балицкий.

Мэр Энергодара Максим Пухов периодически сообщает об обстрелах и атаках на город со стороны ВСУ. Последний раз он предупреждал об ударах по Энергодару 21 февраля. На следующий день господин Пухов писал об аварийных отключениях электричества и воды в городе.