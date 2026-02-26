В январе инвестиции в новостройки Ростова уменьшились на 6,8%

По итогам января в Ростове-на-Дону общий объем инвестиций в новостройки снизился на 6,8% и составил 520,8 млрд руб. Для сравнения использовались декабрьские показатели. Об этом сообщает «Домостройдон.Ру» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Первомайском районе инвестиции уменьшились на 1,8 млрд руб., а в Октябрьском районе — на 6,7 млрд руб. В Советском районе инвестиции уменьшились на 13,6 млрд руб. В Ворошиловском районе объем инвестиций сократился на 18,6 млрд руб.

В Ленинском районе объем вложений сократился на 77,5 млрд руб. В Кировском районе инвестиции снизились на 5 млрд руб.

Вместе с тем, Железнодорожном районе при незначительном сокращении вложений (всего на 2,4%) квадратный метр подешевел на 2,4%, до 136,7 тыс. руб. Пролетарский район показал снижение инвестиций на 5,9% при практически стабильных ценах (минус 0,4%).

Мария Хоперская