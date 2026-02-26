Более 1,2 млн соотечественников переехали в Россию по госпрограмме

С начала действия программы по переселению соотечественников в Россию переехали более 1,2 млн человек. Об этом сообщила замначальника службы по вопросам гражданства МВД Валентина Казакова. Ее слова на совещании комитета Совфеда по международным делам приводит ТАСС.

Госпожа Казакова отметила, что больше всего соотечественников переехали из Казахстана (325 тыс.), Украины (301 тыс.) и Таджикистана (159 тыс.). Чаще всего участники госпрограммы выбирают для проживания Тульскую (96 тыс.), Калужскую (93 тыс.) и Челябинскую области (78 тыс.).

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь вернуться людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. Участники программы могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку. Им оплачивают переезд, выплачивают единовременное пособие на обустройство и пособие по безработице.

Ранее «Ъ» подсчитал, что в 2025 году по программе в Россию переехали 26,7 тыс. человек. Это стало новым минимумом с 2011 года, когда было подано 61,1 тыс. заявок, а приехало 31,4 тыс. человек. Интерес был выше даже в 2022 году, когда началась СВО: 112,7 тыс. заявок и 64,8 тыс. въехавших. В 2025 году больше всего людей переселилось из Казахстана, а Таджикистан резко упал со второго на пятое место.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соотечественники заканчиваются».

Полина Мотызлевская