Экс-миллиардер Псутури проведет в колонии семь лет за мошенничество в Петербурге

Петроградский районный суд приговорил экс-миллиардера Темура Псутури к семи годам колонии общего режима за мошенничество с недвижимостью. Его соучастник Александр Карпенко получил шесть лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гражданина Грузии и его подельника признали виновными в том, что они с помощью подложного паспорта реальной собственницы продали квартиру и парковочное место в доме на Пионерской улице, получив 16,2 млн руб., а также пытались провернуть аналогичную схему с еще одной квартирой.

Также экс-миллиардеру вменили хищение 8 млн руб. у знакомого, который передал ему деньги под предлогом будущей скидки на жилье. С обоих фигурантов солидарно взыскали 16,2 млн, с Псутури дополнительно — 8 млн руб.

Адвокаты Псутури заявили о намерении обжаловать приговор. Защита настаивает, что к эпизодам с недвижимостью их подзащитный непричастен, а история с 8 млн руб.— гражданско-правовой спор, а не уголовное преступление.

Помимо этого приговора, бывший миллиардер проходит фигурантом по еще одному уголовному делу — о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным ФСБ, организованная группа с его участием обналичила не менее 18 млрд руб., используя криптобиржу Garantex.

Темур Псутури, 1974 года рождения, известен как экс-владелец строительной фирмы «Строй-Инвест», которая принимала активное участие в подготовке празднования 300-летия Петербурга. После 2020-х суд признал уроженца Грузии банкротом по делу самарского ПАО «АктивКапитал Банк».

Андрей Маркелов