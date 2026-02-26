Новое качество «Зенита»

«Зенит» возобновляет сезон матчем с «Балтикой» в 19-м туре чемпионата России. Игра пройдет в пятницу, 27 февраля, на «Газпром Арене». Зимой петербургская команда обновила состав, пусть не так значительно, но, как надеются тренеры, качественно, и это дает надежду на то, что весной «Зенит» покажет более интересный футбол, чем показывал до этого.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что сине-бело-голубые заслуживали в прошлом сезоне чемпионства по игре

«Зенит» после 18 туров РПЛ располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая на очко от «Краснодара» — действующего чемпиона. Судя по результату в первой половине сезона все было неплохо: команда также вышла в плей-офф Кубка России. Однако игра «Зенита» все-таки оставляла желать лучшего. Команда летом и осенью сохраняла инерцию прошлого сезона, по итогам которого впервые за семь лет не выиграла чемпионский титул. Пусть даже тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что сине-бело-голубые заслуживали в прошлом сезоне чемпионства по игре. Это, по мнению многих, не так. Именно проблемы в игре, перешедшие из старого сезона в новый, помешали «Зениту» во второй половине прошлого года реализовать свой потенциал.

Их не удалось решить с помощью летних трансферов — когда в команду пришли аргентинский защитник Роман Вега и бразильский атакующий полузащитник Жерсон. Первый оказался не готов играть на уровне РПЛ, а второй, купленный у «Фламенго» за €25 млн, вообще, как показалось, не хотел играть в России. Два гола бразильца в 25 матчах за «Зенит» — наглядное тому подтверждение.

Этот год клуб из Петербурга начал с того, что продал Жерсона в «Крузейро», выручив за него €27 млн (сумма, которую многие ставят под сомнение, должна поступить частями). Это позволило «Зениту» приобрести у «Ред Булл Брагантино» бразильского атакующего полузащитника Джона Джона за €18 млн. Этот игрок, как говорит Сергей Семак, должен заменить Клаудиньо, ушедшего из «Зенита» прошлой зимой в катарский клуб «Аль-Садд». Правда, Клаудиньо больше напоминал разыгрывающего игрока, а Джон Джон действует на фланге или в «верхней» части треугольника из центральных полузащитников. Посмотрим, как это выглядит на практике. Но сильный игрок в центральную зону «Зениту» был нужен.

Также у команды была острая проблема с нападающими. Они не слишком много забивали в первой части сезона. И это привело к тому, что в начале года аргентинец Лусиано был отправлен в ЦСКА, а из этого клуба в «Зенит» пришел российский защитник Игорь Дивеев. Также клуб из Петербурга продал в бразильский «Атлетико Минейро» колумбийца Матео Кассьерру, одного из бомбардиров «Зенита» последних лет. Решили выручить за него приличные деньги (€7 млн), пока еще это возможно. В результате в атаке у «Зенита» остался один Александр Соболев, результативность которого в первой части сезона не поразила воображение: пять голов в 23 матчах. Вакансию в нападении удалось заполнить колумбийским форвардом Джоном Дураном, у которого не задалась карьера в турецком «Фенербахче», куда он перешел на правах аренды из саудовского «Аль Насра». До этого Дуран играл в Северной Америке за «Чикаго», в чемпионате Англии — за «Астон Виллу». У этого игрока, по мнению тренеров «Зенита», хороший потенциал и мотивация перед чемпионатом мира, куда попала сборная Колумбии. Дуран хочет в ней оказаться. Аренда колумбийца обошлась петербургскому клубу в €2,75 млн. А зарплата Дурана по ведомости «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду,— под €20 млн в год. Сохранить такого дорогого игрока в «Зените» вряд ли удастся, но, если он поможет весной выиграть клубу титул, аренда оправдается.

Еще одной трансферной сделкой «Зенита» этой зимой стала аренда сербского защитника Страхини Эраковича, который отправился в «Црвену Звезду» (ее возглавил Деян Станкович, бывший главный тренер «Спартака»). Для оборонительных порядков сине-бело-голубых это не такая большая потеря, так как пришел Дивеев, а сам Эракович в 2025 году потерял место в составе «Зенита».

С учетом всех эти перестановок команда Сергея Семака должна выглядеть более сбалансированной. Ушли те, кто не «помещался» в состав и не оправдывал возложенные на них надежды, а пришли новички на проблемные позиции — с хорошими данными. Правда, надо их адаптировать и сложить из всех, кто есть в составе, боеспособный ансамбль. Если это получится у тренерского штаба, «Зенит» должен показать весной качественный футбол и вернуть в Петербург чемпионский титул, о чем мечтают болельщики команды.

Кирилл Легков