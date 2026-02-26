Юань укрепился в суде

Решение Верховного суда США отменить введенные президентом этой страны Дональдом Трампом внешнеторговые пошлины привело к заметному укреплению на мировом рынке китайской валюты относительно доллара. Курс американской валюты опустился до минимума с апреля 2023 года, потеряв с начала февраля 1,8%. Отмена пошлин улучшает перспективы для китайского экспорта. В России укрепление юаня происходит менее активно, в том числе из-за высокого предложения со стороны экспортеров и ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Китайский юань стремительно укрепляет позиции на мировом рынке. 26 февраля курс доллара по отношению к китайской валюте снизился на 0,5%, до 6,83 CNY/$ — минимальной отметки с 14 апреля 2023 года. Почти непрерывное укрепление китайской валюты продолжается четвертый месяц подряд. За это время курс доллара снизился на 4,2%, причем только в феврале — на 1,8%.

В предыдущий раз доллар так сильно терял позиции против юаня в апреле—мае 2025 года, когда на фоне сначала объявления президентом США тарифов против более чем 180 стран, а затем паузы в их введении курс доллара потерял 1,8%, опустившись до 7,22 CNY/$. По итогам апреля 2025 года индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) упал на 4,6%, до 99,5 пункта.

В последние недели укрепление китайской валюты происходит при относительно стабильном курсе доллара по отношению к другим валютам. С начала февраля индекс DXY вырос на 0,7%, до 97,7 пункта. Это лишь на 1,5% ниже значения четырехмесячной давности. За последние 12 месяцев потери индекса DXY составили 8,4%, тогда как против юаня доллар потерял лишь 5,8%. Фактически в своем укреплении юань догоняет остальные мировые валюты. «Снижение курса доллара против юаня отражает общее давление на доллар на фоне роста госдолга США выше $38 трлн и опасений относительно бюджетной устойчивости»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Опережающему укреплению китайской валюты в последние дни способствовало решение Верховного суда США о признании незаконными торговых пошлин, введенных указами президента США, так как в отношении товаров из Китая действовали одни из наиболее высоких тарифов. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова обращает внимание на то, что Дональд Трамп обещал сделать экономику США «снова великой» именно благодаря высоким, порой заградительным пошлинам на импорт, но теперь его идея потерпела сокрушительное поражение, а временные пошлины на 150 дней погоды для американской экономики не сделают. «В пользу юаня выступают огромный торговый профицит в торговле КНР со всем миром и с США (в сумме свыше $1 трлн.— “Ъ”), растущая китайская экономика, успехи Китая в современных технологиях (ИИ, робототехника и др.)»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Рост курса юаня в мире оказал ограниченное влияние на российский рынок. В четверг он поднимался на Московской бирже на 7 коп. (0,65%), до 11,36 руб./CNY, максимального значения с 6 января. Но затем курс откатился к 11,24 руб./CNY, что все еще на 30 коп. (2,8%) выше значений конца января. Сильным позициям рубля в последние месяцы способствовало высокое предложение валюты со стороны Банка России и экспортеров при относительно низком спросе на нее со стороны импортеров. По данным ЦБ, в январе экспортеры продали валюту на $5,1 млрд, что на 9,1% больше, чем в декабре, покупки юрлицами упали на треть, до $32,1 млрд. Но по мере восстановления спроса на валюты со стороны импортеров, а также в свете планов Минфина в ближайшие недели ужесточить бюджетное правило и снизить цену отсечения по нефти рублю будет сложно игнорировать глобальный тренд.

«В совокупности это может привести к плавному ослаблению рубля: курс доллара может подняться до 80–85 руб./$, курс юаня — до 11,7–12,5 руб./CNY к концу первого квартала»,— оценивает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Дальнейшее укрепление юаня на мировом рынке почти предопределено. По мнению Натальи Мильчаковой, до середины марта курс доллара может опуститься до 6,75 CNY/$, а при неблагоприятном развитии геополитических событий — до 6,7 CNY/$ к концу месяца. Впрочем, в этих условиях не исключены и активные действия китайского регулятора. «На этом уровне Народный банк Китая может принять меры по ослаблению национальной валюты, чтобы не делать китайскую продукцию слишком дорогой на мировом рынке, но в то же время не слишком обострять отношения с США, в которых Китай по-прежнему заинтересован»,— отмечает госпожа Мильчакова.

Виталий Гайдаев