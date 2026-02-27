Торговля ЕС—США подросла на переговорах

В 2025 году европейский экспорт в США вырос на 3,4%, до €554 млрд, импорт — на 4,8%, до €354,4 млрд, следует из данных Евростата. Торговый профицит, таким образом, составил €199,6 млрд после €197,5 млрд в 2024 году.

Фактически весь год динамика двусторонней торговли отражала изменения в переговорном процессе. Так, в первом квартале 2025 года значительно увеличились как европейские отгрузки в США, так и встречные поставки (поставщики ждали ограничений). Во втором квартале на фоне введения пошлин оба показателя снизились. В третьем (стороны заключили торговую сделку) импорт немного вырос, а экспорт незначительно сократился. Наконец, в четвертом (период адаптации к изменениям) спад продемонстрировали как экспорт, так и импорт.

Из разбивки по товарам следует, что в 2025 году более половины европейского экспорта в США пришлось на пять категорий продукции: это фармацевтика (29%), транспортные средства (7,5%), промышленное оборудование (5,9%), электроприборы (5,8%) и электрогенерирующее оборудование (4,8%). Наиболее заметный рост в прошлом году при этом продемонстрировали отгрузки химической продукции и автомобилей (главным образом из опасавшейся ограничений Германии).

Половину американского импорта в ЕС также составили поставки товаров пяти основных категорий: фармацевтика (17%), нефть и нефтепродукты (11,2%), электрогенерирующее оборудование (9,4%), природный газ (7,9%), транспортное оборудование (6,6%). Отметим, в ближайшей перспективе президент США Дональд Трамп рассчитывает ввести пошлины на фармацевтическую продукцию (традиционно на нее тарифы не распространяются), при этом европейские лекарства, вероятно, будут выведены из-под действия ограничений — зависимость США от этих поставок остается серьезной. Кроме того, диверсифицировать такие закупки в силу особых требований к продукции сложно, поэтому сценарий, при котором часть фармацевтической продукции из ЕС удастся заменить, например, индийской, кажется аналитикам маловероятным.

В период с первого квартала 2021 года по третий квартал 2025-го экспорт ЕС в США вырос заметнее, чем европейские поставки в Китай и другие страны мира. При этом в конце прошлого года наблюдалось расширение поставок в КНР и другие государства при сжатии отгрузок в Штаты. Таким образом, данные фиксируют начавшуюся диверсификацию европейских поставок. Курс на увеличение товарооборота с государствами, которые не считаются ключевыми партнерами ЕС, напомним, взят и в этом году.

Кристина Боровикова