В Иркутске карманник украл предназначавшиеся мошенникам деньги

Полицейские в Иркутске задержали подозреваемого в краже 3 млн руб. у местной жительницы. Она несла их к банкомату, чтобы перевести мошенникам, рассказали в региональном управлении МВД. Карманника задержали, возбуждены дела о краже и мошенничестве.

Во время проверки оперативники узнали, что потерпевшей ранее позвонил «сотрудник спецслужб» и убедил перевести деньги якобы на безопасный счет. Женщина согласилась и отправила мошенникам 6 млн руб.

Еще 3 млн руб. гражданка сняла со своего счета и планировала перевести их через банкомат. Когда она ехала в переполненном автобусе, неизвестный похитил деньги. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Общий ущерб по делу составил 9 млн руб.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель. Во время обыска в его квартире сотрудники МВД нашли более 1 млн руб., спрятанные в стене. Остальные деньги злоумышленник успел потратить.

Никита Черненко