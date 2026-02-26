За год на Дону недоимка по налогам снизилась на 10%

В 2025 году в Ростовской области недоимка по налоговым платежам уменьшилась на 10%, если сравнивать ее с уровнем 2024 года. Об этом сообщил первый замгубернатора Алексей Господарев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для бюджета прошлый год был сложным. Однако, объем налоговых доходов вырос на 4,4% до 337,4 млрд руб. Это основная доля в структуре собственных доходов консолидированного бюджета региона — более 95%.

Мария Хоперская