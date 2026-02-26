Упавшая с крыши дома на Разъезжей наледь отправила петербурженку в больницу
Наледь, упавшая с крыши одного из домов по Разъезжей улице, отправила 56-летнюю петербурженку в Мариинскую больницу, сообщает пресс-служба городского управления СУ СК по Петербургу. По данным ряда СМИ, инцидент случился днем 25 февраля.
Медики оценивают состояние пострадавшей как среднетяжелое. У нее диагностировали перелом грудного позвонка, травму глазницы, открытую рану головы.
По факту случившегося следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).