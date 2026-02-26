Упавшая с крыши дома на Разъезжей наледь отправила петербурженку в больницу

Наледь, упавшая с крыши одного из домов по Разъезжей улице, отправила 56-летнюю петербурженку в Мариинскую больницу, сообщает пресс-служба городского управления СУ СК по Петербургу. По данным ряда СМИ, инцидент случился днем 25 февраля.

Медики оценивают состояние пострадавшей как среднетяжелое. У нее диагностировали перелом грудного позвонка, травму глазницы, открытую рану головы.

По факту случившегося следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Андрей Маркелов