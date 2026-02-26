В Симферополе почтили память погибших на митинге у парламента Крыма в 2014 году

Местные депутаты и общественные деятели почтили память крымчан, погибших у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, события 26 февраля 2014 года у стен Верховного совета Автономной Республики Крым стали переломными и положили начало «крымской весне».

Фото: телеграм-канал Константинов

«Мы поняли, что нам нужно двигаться в Россию, а на тот, украинский, берег мы уже не вернемся… Каждый год мы возвращаемся к событиям февраля—марта 2014 года, отдаем дань памяти и уважения Валентине Корневой и Игорю Постному, которые погибли во время столкновений у стен парламента республики, благодарим крымчан за проявленное мужество и политическую мудрость»,— написал господин Константинов в своем Telegram-канале.

26 февраля 2014 года возле парламента республики произошли столкновения участников двух митингов, организованных партией Сергея Аксенова «Русское единство» и Меджлисом крымскотатарского народа (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). В образовавшейся давке погибли местные жители Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 граждан получили ранения различной степени тяжести.

В 2017 году Верховный суд Крыма признал бывшего зампреда Меджлиса крымскотатарского народа (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Ахтема Чийгоза виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако вскоре осужденного помиловал президент России Владимир Путин. Летом 2021 года по тому же делу был заочно приговорен к шести годам лишения свободы глава Меджлиса крымскотатарского народа (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Рефат Чубаров.

Александр Дремлюгин, Симферополь