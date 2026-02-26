Записную книжку участника бомбардировки Хиросимы выставили на продажу

В США выставили на продажу записную книжку капитана Роберта Льюиса, одного из пилотов бомбардировщика B-29 Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Об этом сообщает The Washington Post.

Это пятая перепродажа записной книжки. В первый раз ее продали с аукциона в 1971 году за $37 тыс. В последний раз — в 2022 году за $543 тыс. Сейчас калифорнийский дилер редких книг Дэн Уитмор выставил записную книжку на продажу за $950 тыс.

В записной книжке капитан Роберт Льюис по просьбе не успевшего на самолет журналиста фиксировал все детали полета 6 августа 1945 года. Именно в ней сразу после бомбардировки он записал слова: «Боже, что же мы натворили!».

Николай Зубов