Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Записную книжку участника бомбардировки Хиросимы выставили на продажу

В США выставили на продажу записную книжку капитана Роберта Льюиса, одного из пилотов бомбардировщика B-29 Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Об этом сообщает The Washington Post.

Предыдущая фотография

Фото: Whitmore Rare Books

Фото: Whitmore Rare Books

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Whitmore Rare Books

Фото: Whitmore Rare Books

Это пятая перепродажа записной книжки. В первый раз ее продали с аукциона в 1971 году за $37 тыс. В последний раз — в 2022 году за $543 тыс. Сейчас калифорнийский дилер редких книг Дэн Уитмор выставил записную книжку на продажу за $950 тыс.

В записной книжке капитан Роберт Льюис по просьбе не успевшего на самолет журналиста фиксировал все детали полета 6 августа 1945 года. Именно в ней сразу после бомбардировки он записал слова: «Боже, что же мы натворили!».

Николай Зубов

Фотогалерея

Что стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок

Предыдущая фотография
В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести

В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести

Фото: US History Archives

После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли

После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли

Фото: United States Navy Archives

Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму

Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму

Фото: US Mil Archives

Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки

Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки

Фото: US Mil Archives

Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг

Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг

Фото: United States Navy Archives

Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени

Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени

Фото: picture alliance / akg-images / Vostock Photo

Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса

Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса

Фото: Reuters

Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч

Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч

Фото: US Mil Archives

Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел

Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел

Фото: US Mil Archives

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — «пострадавший от бомбежки»

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — «пострадавший от бомбежки»

Фото: AP

Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать

Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать

Фото: United States Navy Archives

Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя

Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя

Фото: AP

В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва

В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва

Фото: AP

Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью

Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью

Фото: AP

Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями

Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями

Фото: Photoshot / ИТАР-ТАСС

После бомбардировки Хиросимы президент США Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. Император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа — после сброса ВВС США бомбы на Нагасаки

После бомбардировки Хиросимы президент США Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. Император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа — после сброса ВВС США бомбы на Нагасаки

Фото: AP

6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия

6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия

Фото: Francois Lenoir / Reuters

6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами

6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами

Фото: Kyodo News / AP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы в 2022 году

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы в 2022 году

Фото: Reuters

Посетители Мемориального парка мира перед началом траурной церемонии в честь 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы, 2025 год

Посетители Мемориального парка мира перед началом траурной церемонии в честь 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы, 2025 год

Фото: Louise Delmotte / AP

Следующая фотография
1 / 20

В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести

Фото: US History Archives

После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли

Фото: United States Navy Archives

Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму

Фото: US Mil Archives

Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки

Фото: US Mil Archives

Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг

Фото: United States Navy Archives

Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени

Фото: picture alliance / akg-images / Vostock Photo

Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса

Фото: Reuters

Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч

Фото: US Mil Archives

Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел

Фото: US Mil Archives

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — «пострадавший от бомбежки»

Фото: AP

Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать

Фото: United States Navy Archives

Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя

Фото: AP

В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва

Фото: AP

Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью

Фото: AP

Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями

Фото: Photoshot / ИТАР-ТАСС

После бомбардировки Хиросимы президент США Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. Император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа — после сброса ВВС США бомбы на Нагасаки

Фото: AP

6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия

Фото: Francois Lenoir / Reuters

6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами

Фото: Kyodo News / AP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы в 2022 году

Фото: Reuters

Посетители Мемориального парка мира перед началом траурной церемонии в честь 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы, 2025 год

Фото: Louise Delmotte / AP

Смотреть

Новости компаний Все