«Нужен конкретный результат»

Большой переговорный день: в Женеве американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер помимо сложных консультаций с Ираном встречаются также с украинской делегацией. Ее возглавляет секретарь Совбеза Рустэм Умеров. Официально на повестке дня гуманитарные вопросы и восстановление Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Вашингтон намерен требовать от Киева серьезных уступок.

Накануне отъезда украинской группы на переговоры в Женеву Дональд Трамп и Владимир Зеленский неожиданно поговорили по телефону. Беседа длилась 30 минут. В какой-то момент подключились спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — участники предстоящей встречи с посланниками Киева.

Американский портал Axios сообщил, что разговор президентов Украины и США был очень дружественным и позитивным. Зеленский, в частности, понадеялся, что боевые действия закончатся до конца года. Трамп хотел бы завершить противостояние через месяц. Вывод сделать нетрудно. Несмотря на дружеский и позитивный тон, позиции сторон серьезно расходятся. Более того, Трамп, судя по всему, решил лично надавить на Зеленского, чтобы следующий раунд переговоров с Россией принес бы, наконец, конкретный результат.

Украинские переговорщики, как известно, отправились в Швейцарию, чтобы в том числе согласовать повестку и день консультаций. Зеленский отметил, что по-прежнему настаивает на организации трехсторонней встречи на высшем уровне. Только так, по его мнению, можно добиться прогресса. Глава Белого дома дал понять, что не возражает, займется организацией такого саммита, но если на переговорах будут подвижки. В Кремле в очередной, уже сложно сказать какой по счету раз, сообщили, что личная встреча Путина и Зеленского возможна лишь на финальном этапе, когда будет подписано большое мирное соглашение.

Видимо, речь идет не о прекращении огня, а об устранении первопричин кризиса.

Еще нужно напомнить, что Владимир Зеленский в последнее время даже ужесточил позиции. Президент дает понять, что уступок по главному — территориальному вопросу — ждать не стоит. Возможно, это хитрый ход, и на самом деле события развиваются в другом направлении. Может быть, однако на сегодня будущее переговоров выглядит по-прежнему туманным.

Дмитрий Дризе