Пострадавшие от заморозков и засухи агропредприятия Дона обратились за кредитами на 2,3 млрд рублей

В 2025 году в Ростовской области пострадавшими от неблагоприятных погодных условий признаны 616 предприятий, часть из которых обратились в финансовые организации для реструктуризации задолженности и оформления новых кредитов.

Так, пострадавшие от заморозков и засухи и потерпевшие убытки предприятия обратились в банк «Центр-инвест» с 184 заявками на реструктуризацию на сумму остатка долга 1,8 млрд руб., также донские аграрии подали 131 заявку на оформление новых кредитов на сумму 2,3 млрд руб. Об этом сообщила Анастасия Коротун, начальник управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест», в рамках круглого стола «Ъ-Ростов», организованного на площадке «Интерагромаш» и «Агротехнологии».

«Следует также отметить, что количество реструктуризаций кредитов с учетом пострадавших предприятий, которые не имеют актов списания посевов в связи с их гибелью, значительно больше. Всего банком «Центр-инвест» проведено 387 реструктуризаций на сумму остатка задолженности в 3,5 млрд руб.», – дополнила госпожа Коротун.

Константин Соловьев