Дайджест событий
Неделя модных новостей
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые запуски, весенние коллекции, яркие партнерства.
Elizabeth Arden выпускает новый аромат
Компания Elizabeth Arden объявила о запуске нового аромата — первого за последние восемь лет. Eternal Aura — это цветочно-амбровый парфюм с нотами груши, розового перца и магнолии, лицом которого стала актриса Лейтон Мистер, известная своей ролью в сериале «Сплетница». Слово «аура» в названии аромата отчасти связано с ростом популярности этого слова в контексте описания непринужденной элегантности, говорится в официальном релизе.
«Яндекс Фабрика» идет в спорт
«Яндекс Фабрика» представила свою первую линейку одежды для тренировок под брендом Bodycore. В нее вошли около 200 мужских и женских моделей, рассчитанных на разный уровень подготовки: брюки, легинсы, футболки, лонгсливы, топы и шорты. Все выполнено из комфортных и функциональных материалов, а потому подходит для тренировок как в зале, так и на улице. В дальнейшем ассортимент Bodycore будет расширяться.
Romanovamakeup в «Арарат Парк Хаятт Москва»
В преддверии 8 Марта Romanovamakeup и отель «Арарат Парк Хаятт Москва» подготовили подарок для гостей: с 7 по 9 марта при бронировании по специальному тарифу гости могут получить новую розовую косметичку с базовым набором косметики Romanovamakeup. В него вошли коричневая тушь для ресниц, карандаш для губ в оттенке Ice Kiss, два блеска для губ и мицеллярная вода.
Coba отмечает китайский Новый год
Ресторан японской кухни Coba продолжает отмечать китайский Новый год. Приглашенный шеф Алексей Клименко разработал специальные блюда, вдохновленные китайскими традициями: рыба сибас цинчжэн-юй, креветки по-кантонски, «золотая» курица гунбао, а также авторский коктейль «Цветение сливы» как символ обновления и начала нового жизненного цикла. Попробовать новинки можно до 3 марта.
Lime показал новую мужскую коллекцию
В новой коллекции мужской линии российского бренда Lime представлен весенний гардероб в ягодно-шоколадной палитре. Ключевые образы — модели в повседневном и preppy-стиле: двубортный хлопковый тренч с водоотталкивающим покрытием, утепленная куртка, бомбер из ткани под замшу и куртки из натуральной и искусственной кожи. Также в капсулу вошли джинсы карго, хлопковые брюки, лонгсливы, поло и рубашки в полоску, клетку и однотонные.